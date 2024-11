Capac se prepara para comenzar la discusión sobre la ley de interés preferencial

Tras el vencimiento del programa de Fondo Solidario de Vivienda, la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) se prepara para comerzar una discusión sobre la ley de interés preferencial, que sólo estará vigente hasta el 2025.

“Nos estamos preparando para tener una discusión sobre la ley de interés preferencial que vence en el 2025. Todo se da con la intención de tener reglas claras y establecidas para que los empresarios de la construcción puedan seguir invirtiendo en productos de viviendas que igual se necesitan”, explicó Alejandro Ferrer, presidente de la Capac.

La Ley de Interés Preferencial tiene una vigencia hasta diciembre de 2025. La norma contempla el tramo preferencial de 4 % en los préstamos para viviendas a nivel nacional, por 10 años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de $45.000 y no exceda de $80.000; igualmente, 4 %, por ocho años no renovables, para préstamos para viviendas a nivel nacional, cuyo financiamiento sea mayor de $80.000 y no exceda de $120.000.

También abarca el tramo preferencial de 2 % en los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical a nivel nacional, por cinco años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de $120.000 y no exceda de $150.000; y finalmente 1,5 % en los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical, por cinco años no renovables, cuyo financiamiento sea mayor de $150.000 y no exceda de $180.000, únicamente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste

La posible discusión de esta ley, por parte de la Capac, llega en un momento en que actualmente el Gobierno busca alternativas para seguir manteniendo los proyectos de vivienda que se encuentran paralizados por el vencimiento del decreto del programa Fondo Solidario de Vivienda (FSV), desde el 30 de junio de 2024.

El ministro de Vivienda, Jaime A. Jované, ha planteado en reiteradas ocasiones que pasar el monto solidario de las unidades de vivienda al interés preferencial, con tasas especiales, le quitaría esa carga al Estado de un desembolso único e instantáneo que “es muy difícil presupuestar”.

Quien también ha entrado en la discusión de este tema es la Asamblea Nacional, que a través de la Comisión de Economía y Finanzas, aprobó en tercer debate la Ley No. 3 de 1985, que establece un régimen de intereses en ciertos préstamos hipotecarios y dicta otras disposiciones.

La iniciativa que está en espera de la sanción del presidente de la República, José Raúl Mulino, establece, por ejemplo, que el tramo preferencial no podrá exceder de: 4 % en los préstamos para viviendas, por un periodo de 10 años no renovable, cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor a cuarenta y cinco mil dólares y no exceda de ciento veinte mil dólares.

Será de 2,2 % en los préstamos para viviendas plurifamiliares, por un periodo de 5 años no renovable, cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor a ciento veinte mil dólares y no exceda de ciento cincuenta mil dólares a nivel nacional

El presidente de la Capac reconoció que el nuevo gobierno ha dado ajustes a algunas políticas que tienen que ver con los incentivos a la industrias, los cuales la construcción tiene que absorber de alguna forma esos impactos, entendiéndose que ya que el Fondo Solidario de Vivienda no continua como programa.

“Estamos frente a procesos de adaptación, estamos en un periodo presidencial complicado con temas que han sido postergados en el tiempo y que hoy requiere de una solución. Este gobierno de manera positiva los está encarando y nosotros como industria tenemos que adaptarnos a las condiciones actuales”, comentó Ferrer.