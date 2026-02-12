  1. Inicio
Carnavales en Panamá: el plan para convertirlo en un producto turístico mundial

Por
Lourdes García Armuelles
  • 13/02/2026 00:00
Desde la ATP se busca estructurar una oferta que trascienda lo tradicional y genere una ocupación hotelera sostenida

El sector turístico de Panamá tiene la mirada puesta en una transformación profunda de su fiesta más grande. Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Camtur), y Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), coinciden en que el Carnaval debe dejar de ser visto únicamente como una celebración local para convertirse en un producto comercial de exportación, siguiendo modelos exitosos como el de Brasil.

Para Duque, el potencial del Carnaval de Panamá es “potable para ser vendido y comercializado” a nivel global. La presidenta de Camtur adelantó que la cámara trabajará en la creación de un patronato bajo una alianza público-privada, una estructura que considera vital para elevar el estándar de la festividad.

“Es importante que un producto como el Carnaval de Panamá no se deje perder y no sea solamente lo que es hoy en día”, señaló Duque, enfatizando que estas alianzas son las que garantizan resultados tangibles y sostenibilidad en el tiempo.

A pesar de los retos presupuestarios y las prioridades de Estado, como la situación de la Caja de Seguro Social, Duque se mostró optimista sobre el crecimiento del sector.

Tras cerrar el 2025 con un crecimiento del 8 %, la líder del sector privado proyecta que, gracias a la promoción internacional de Promtur y las alianzas con aerolíneas, Panamá podría alcanzar un crecimiento del 15 % este año.

Más allá de la ‘mojadera’: un producto ancla

Por su parte, la administradora de la ATP reforzó esta visión al señalar que el Carnaval debe evolucionar para volverse un “ancla” que retenga al turista extranjero durante los cinco días de fiesta.

“El Carnaval va más allá de una mojadera o una tarima con artistas nacionales. Tenemos que tener un producto que nos permita volvernos atractivos para convertir los carnavales en un lugar donde el turista tenga que venir y quedarse”, explicó De León.

Para la administradora, el objetivo de su administración es estructurar una oferta que trascienda lo tradicional y genere una ocupación hotelera sostenida.

Por el momento, la organización del Carnaval en la ciudad capital es liderada por la Alcaldía de Panamá, que para este año lo denomino Festival Carnavalístico Volumen Caribe.

La Alcaldía informó a La Estrella de Panamá que la inversión suma los $276,728.75, que serán destinados para la organización de la tarima, artistas invitados y logística.

Se espera la llegada de 300 mil personas y una derrama económica de $50 millones.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen prevé movilizar más de 154 mil pasajeros adicionales durante las fiestas de Carnaval 2026.

Turismo de convenciones y cifras récord

Mientras el interior del país se prepara para recibir un flujo masivo de turismo interno bajo un llamado a la responsabilidad vial, la ciudad capital apuesta por el turismo de reuniones para compensar la baja ocupación histórica de estas fechas.

De León anunció que este viernes de Carnaval iniciará el Mundial Misionero en el Panamá Convention Center, un evento que atraerá a 7,500 visitantes durante cuatro días. “Estamos enfocados en convertir a Panamá en el hub de congresos y convenciones, logrando incluso en carnavales aprovechar la infraestructura de la ciudad”, destacó la administradora.

Finalmente, las autoridades adelantaron que Panamá se acerca a cifras históricas de visitantes. Con 2.7 millones registrados hasta noviembre de 2025, se estima que al cierre de diciembre el país haya rozado la marca de los 3 millones de turistas, consolidando el posicionamiento internacional que se busca potenciar con la profesionalización de los carnavales en el país.

