Casco Peatonal generó $14 millones en 2025: ¿cómo fue la distribución de los ingresos?

<b>La Alcaldía de Panamá informó que el programa Casco Peatonal cerró el año 2025 con una asistencia acumulada cercana a las 700 mil personas y una inyección económica estimada en $14 millones</b>, consolidándose como una de las iniciativas de mayor impacto ciudadano del año.Según el comunicado oficial, entre <b>marzo y diciembre de 2025</b> se realizaron <b>10 ediciones del Casco Peatonal</b>, como parte de una agenda sostenida de <b>actividades culturales, comunitarias y recreativas</b> que atrajeron a residentes, visitantes y turistas, fortaleciendo el uso del espacio público en el Casco Antiguo.En términos económicos, la Alcaldía detalló que el programa generó una <b>inyección económica cercana a los $14 millones</b>, estimada a partir del <b>gasto promedio por persona</b> en rubros como transporte, alimentos, comercio local, emprendimientos y servicios culturales.Este impacto benefició de forma directa a <b>restaurantes, comercios, emprendedores, artistas y operadores turísticos</b>, contribuyendo al dinamismo económico del centro histórico de la ciudad.La entidad municipal destacó que el Casco Peatonal se consolidó como un <b>punto de encuentro activo, seguro y dinámico</b>, ampliando la oferta cultural y fortaleciendo la convivencia ciudadana en el espacio público.Con este balance, la Alcaldía de Panamá señaló que el programa <b>cierra 2025 como una herramienta clave para una ciudad más viva, accesible y humana</b>, y reafirmó su compromiso de continuar impulsando iniciativas que promuevan el bienestar, la convivencia y el desarrollo económico.