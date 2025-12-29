Casco Peatonal generó $14 millones en 2025: ¿cómo fue la distribución de los ingresos?

La Alcaldía de Panamá informó que el programa Casco Peatonal cerró el año 2025 con una asistencia acumulada cercana a las 700 mil personas y una inyección económica estimada en $14 millones, consolidándose como una de las iniciativas de mayor impacto ciudadano del año.

Según el comunicado oficial, entre marzo y diciembre de 2025 se realizaron 10 ediciones del Casco Peatonal, como parte de una agenda sostenida de actividades culturales, comunitarias y recreativas que atrajeron a residentes, visitantes y turistas, fortaleciendo el uso del espacio público en el Casco Antiguo.

En términos económicos, la Alcaldía detalló que el programa generó una inyección económica cercana a los $14 millones, estimada a partir del gasto promedio por persona en rubros como transporte, alimentos, comercio local, emprendimientos y servicios culturales.

Este impacto benefició de forma directa a restaurantes, comercios, emprendedores, artistas y operadores turísticos, contribuyendo al dinamismo económico del centro histórico de la ciudad.

La entidad municipal destacó que el Casco Peatonal se consolidó como un punto de encuentro activo, seguro y dinámico, ampliando la oferta cultural y fortaleciendo la convivencia ciudadana en el espacio público.

Con este balance, la Alcaldía de Panamá señaló que el programa cierra 2025 como una herramienta clave para una ciudad más viva, accesible y humana, y reafirmó su compromiso de continuar impulsando iniciativas que promuevan el bienestar, la convivencia y el desarrollo económico.