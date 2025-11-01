Cervecería Nacional anuncia despidos por baja en ventas y mayores cargas fiscales

En medio de una caída en las ventas del sector y un incremento en la carga impositiva a la industria, <b>Cervecería Nacional</b> anunció este sábado 1 de noviembre un proceso de redimensionamiento de su <b>operación en Panamá</b>.De aconerco con la compañía, ese proceso es con el objetivo de adaptarse a las condiciones actuales del mercado y garantizar la sostenibilidad de la empresa a largo plazo.La empresa explicó en un comunicado que esta decisión forma parte de una estrategia orientada a optimizar procesos y fortalecer su estructura operativa, lo que implicó algunas desvinculaciones de personal realizadas en estricto cumplimiento de las leyes laborales panameñas.Resaltó que se aseguraron todos los derechos y prestaciones de los colaboradores afectados.<b>Cervecería Nacional subrayó que este ajuste no afectará la producción, venta ni distribución de sus productos, ni generará cambios en los precios al consumidor.</b>Asimismo, la empresa reafirmó su compromiso con el país, donde mantiene más de mil empleos activos.Además, destacó su contribución al desarrollo económico y social de Panamá mediante programas e iniciativas de responsabilidad social corporativa.