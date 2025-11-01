Cervecería Nacional anuncia despidos por baja en ventas y mayores cargas fiscales

En medio de una caída en las ventas del sector y un incremento en la carga impositiva a la industria, Cervecería Nacional anunció este sábado 1 de noviembre un proceso de redimensionamiento de su operación en Panamá.

De aconerco con la compañía, ese proceso es con el objetivo de adaptarse a las condiciones actuales del mercado y garantizar la sostenibilidad de la empresa a largo plazo.

La empresa explicó en un comunicado que esta decisión forma parte de una estrategia orientada a optimizar procesos y fortalecer su estructura operativa, lo que implicó algunas desvinculaciones de personal realizadas en estricto cumplimiento de las leyes laborales panameñas.

Resaltó que se aseguraron todos los derechos y prestaciones de los colaboradores afectados.

Cervecería Nacional subrayó que este ajuste no afectará la producción, venta ni distribución de sus productos, ni generará cambios en los precios al consumidor.

Asimismo, la empresa reafirmó su compromiso con el país, donde mantiene más de mil empleos activos.

Además, destacó su contribución al desarrollo económico y social de Panamá mediante programas e iniciativas de responsabilidad social corporativa.