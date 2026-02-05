Chapman: Panamá tendrá que aplicar medidas difíciles para salir de listas internacionales

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que Panamá se encuentra “en la ruta correcta” para salir de las listas discriminatorias internacionales, aunque reconoció que aún quedan medidas fiscales y legislativas por implementar para alcanzar ese objetivo.

Durante la conferencia de prensa, Chapman explicó que el país ya logró un avance significativo al salir de una lista vinculada al blanqueo de capitales y ser reconocido como una nación cooperante, tras un proceso que tomó más de una década de esfuerzos y gestiones, incluyendo cabildeo en Europa.

Chapman indicó que el siguiente reto está relacionado con el ámbito impositivo y el intercambio de información fiscal, para lo cual será necesario adoptar decisiones complejas. No obstante, subrayó que estas acciones no solo buscan mejorar la posición internacional del país, sino también fortalecer el orden interno, la seguridad jurídica y la transparencia.

Entre las medidas en marcha destacó el ordenamiento de las sociedades anónimas inactivas, un tema que —según dijo— no había recibido la atención necesaria y que ahora forma parte de un plan gubernamental.

El ministro también adelantó que se evalúa la adopción de nuevas legislaciones, como la relacionada con la “sustancia económica”, que pretende garantizar que las empresas que reciben beneficios en Panamá mantengan operaciones reales dentro del territorio nacional.

Aunque admitió que el proceso no avanza a la velocidad deseada, enfatizó que se está consultando a los distintos actores de la sociedad para recoger recomendaciones y atender preocupaciones antes de presentar los proyectos.

Chapman sostuvo que estas reformas requerirán el respaldo del sector privado y de la Asamblea Nacional, al considerar que son clave para el futuro económico del país y para facilitar la llegada de nuevas empresas interesadas en establecer operaciones en Panamá.