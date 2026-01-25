Cobre refuerza el peso de la minería en la economía de República Dominicana

El principal productor de cobre del país es la Corporación Minera Dominicana (Cormidom), operadora de la mina Cerro de Maimón, en Bonao, la primera mina subterránea de la República Dominicana. Esta operación produce concentrados de cobre y zinc, que se exportan principalmente a Asia y Europa, reforzando la integración del país en las cadenas globales de suministro de minerales.El cobre también se extrae como subproducto en la mina Pueblo Viejo Dominicana Corporation, ubicada en la provincia Sánchez Ramírez, una de las mayores operaciones auríferas del Caribe. En conjunto, estos proyectos anclan la producción de cobre dentro de un ecosistema minero más amplio, caracterizado por escala, orientación exportadora e infraestructura consolidada.Más allá de las operaciones actuales, la DGM reporta la existencia de proyectos de exploración con potencial cuprífero, entre ellos los desarrollados por Unigold Resources en la región Dajabón–Elías Piña y el proyecto Romero, de GoldQuest, en la provincia de San Juan. 'Proyectos como Pueblo Viejo, Romero, Candelones y Cormidom representan una oportunidad para ampliar la base productiva del sector, fortalecer el encadenamiento económico regional y proyectar una minería moderna, regulada y alineada con los objetivos de desarrollo nacional', subrayó la DGM en un comunicado del 16 enero.