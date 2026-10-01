Colegios privados: brechas de miles de dólares en los costos de 2027

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realizó un monitoreo de los costos de matrícula y anualidad de colegios particulares para el año lectivo 2027, con información recopilada de más de 200 centros educativos privados a nivel nacional.

ara el nivel de primaria, 183 colegios cuentan con datos comparables con 2026. Según la información suministrada por los centros, la matrícula para 2027 oscila entre $70 y $2,223.33, mientras que las anualidades van desde $450 hasta $7,225, dependiendo del colegio y la provincia.

En matrícula, 133 de los 183 colegios comparables, equivalentes al 73%, mantendrán el mismo costo o reportaron disminuciones para 2027. Los otros 50 registraron aumentos. El mayor incremento individual fue de $207.50, equivalente al 65.4%.

Entre los aumentos más relevantes figuran la Academia Bilingüe Santa Mónica, en Coclé, con $207.50 (65.4%); el Colegio Isaac Rabin, en Panamá Centro, con $200 (9.9%), y el Colegio Internacional del Caribe, en Colón, con $150 (8%).

El resto de los incrementos en matrícula se ubicó entre $0.51 (0.2%) y $109.45 (40.5%).

En el caso de las anualidades de primaria, 137 de los 183 colegios comparables, cerca del 75%, mantendrán el mismo costo o reportaron reducciones frente a 2026. Los montos reportados van desde $450 en el Colegio Bilingüe Teresa de Jesús, en Panamá Este, hasta $7,225 en el Colegio de Panamá, en Panamá Centro.

En primaria, 132 colegios no presentaron variación, mientras que 46 reportaron aumentos y cinco disminuciones. El mayor incremento individual fue de $755, equivalente al 54.7%. Entre los aumentos más significativos de anualidad aparecen Oxford International School, con $755 (14.9%); Instituto Atenea, con $500 (15.6%), y Colegio Real de Panamá, con $425 (9%).

El monitoreo de Acodeco también analizó los costos por nivel educativo en Panamá Centro, donde fueron considerados 55 colegios particulares.

En matrícula, para preescolar (kínder), 36 colegios mantendrán sus costos, 15 reportaron aumentos y tres disminuciones. En primaria, 35 no tendrán variación, 15 aumentarán y cuatro reducirán sus precios.

En premedia, 32 colegios mantendrán sus costos, 16 reportaron aumentos y cuatro disminuciones. En media o bachillerato, 33 mantendrán los precios, 19 registraron aumentos y cuatro disminuciones.

En términos generales, entre 69% y 72% de los centros de enseñanza de la muestra, dependiendo del nivel analizado, no presentaron incrementos en sus costos de matrícula para 2027.

Entre los aumentos de matrícula más destacados en Panamá Centro están los del Colegio Isaac Rabin, con $200 en preescolar y primaria; Colegio Javier, con $51 en preescolar y $63.50 en primaria, y Escuela Americana, con $65 en preescolar y $50 en primaria.

También se registraron disminuciones. En preescolar, el C.E.B.G. Monte de Sión El Buen Pastor redujo $35, el Colegio Internacional María Inmaculada $30 y The Oxford School $20. En primaria, además, el Colegio Parroquial San Judas Tadeo reportó una reducción de $10.

En premedia, 32 de 52 colegios comparables, equivalentes al 62%, mantendrán los costos de 2026. Entre los aumentos figuran Colegio Isaac Rabin, con $200 (8.6%); Academia de Bellas Artes Ganexa, con $90 (19.6%), y Colegio Javier, con $45.50 (7.4%).

En media o bachillerato se obtuvieron 56 datos comparables. De estos, 33 no presentaron variación y 19 colegios reportaron aumentos de entre $10 y $200.

Para anualidad se obtuvieron hasta 54 datos comparables para el período 2027/2026. En preescolar, 38 de los 54 colegios mantendrán sus costos, mientras 16 reportaron aumentos. Los incrementos más relevantes fueron los de Oxford International School, con $530 (10.5%); Instituto Atenea, con $500 (18.2%), y Academia Bilingüe La Medalla Milagrosa y Colegio Real de Panamá, ambos con $350.

En primaria, 37 de 54 colegios no presentaron variaciones y 17 reportaron aumentos. Oxford International School registró el mayor incremento, con $755 (14.9%), seguido de Instituto Atenea, con $500 (15.6%), y Colegio Real de Panamá, con $425 (9%).

En premedia, 36 de 52 colegios, equivalentes al 69%, mantendrán los mismos costos. Entre los aumentos destacan Oxford International School, con $1,020 (18.6%); Instituto Atenea, con $500 (14.7%), y Colegio Real de Panamá, con $450 (8.6%).

Para media o bachillerato se obtuvieron 47 datos comparables correspondientes a 44 centros. De ellos, 32 mantendrán los mismos costos y 15 reportaron aumentos. Oxford International School registró un incremento de $1,120 (20.4%); Instituto Atenea y Colegio Real de Panamá, de $500 cada uno, y Academia Bilingüe La Medalla Milagrosa, de $350 (18.4%).

En general, entre 68% y 70% de la muestra, dependiendo del segmento, no presenta incrementos en los costos de anualidad.

El monitoreo identificó además que 42 centros educativos particulares a nivel nacional cobran una cuota única de admisión, cuyos montos oscilan entre $15 y $6,000 por estudiante.

Acodeco recordó que la matrícula y la anualidad representan solo una parte de los gastos asociados a la educación privada. Pueden existir costos adicionales por actividades extracurriculares, ferias familiares, asociaciones de padres de familia u otros conceptos, así como descuentos especiales.

La entidad recomendó a los padres de familia y acudientes revisar las condiciones del contrato de prestación del servicio educativo antes de formalizar la matrícula y conocer previamente los montos, fechas y condiciones de pago.