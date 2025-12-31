Comercio ilegal: Aduanas incauta mercancías falsificadas por un total de $6.1 millones al cierre 2025

La Autoridad Nacional de Aduanas, liderada por su directora General, Soraya Valdivieso, cerró el año 2025 con resultados que permiten dimensionar el alcance del contrabando y del comercio ilícito en el país, a partir del volumen económico de mercancías retenidas y de las acciones de fiscalización ejecutadas a lo largo del año.

De acuerdo con la información oficial, los inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) retuvieron $19,892,583 millones en mercancías de contrabando, a lo que se suman $8,512,128 millones en cigarrillos de contrabando, cifras que evidencian la presión constante del comercio ilegal sobre las fronteras, puertos y puntos de control del país.

En paralelo, en materia de propiedad intelectual, Aduanas incautó mercancías falsificadas por un total de $6,126,761, mientras que, en el control de capitales, los inspectores aduaneros ubicados en los aeropuertos de Tocumen y Panamá Pacífico lograron retener $1,578.155 en dinero no declarado, lo que refuerza el vínculo entre contrabando, evasión y flujos financieros irregulares.

Estas retenciones se produjeron en un contexto de fortalecimiento de la gestión aduanera, que permitió alcanzar $1,399,942,296 millones recaudados durante el último periodo, un 5 % más que lo contabilizado en el periodo anterior, estableciendo tendencias que, según la entidad, no habían sido logradas en el pasado.

Desde una perspectiva institucional, la Autoridad Nacional de Aduanas destacó que estos resultados posicionan a la entidad como una de las instituciones de seguridad pública con mayor nivel de efectividad dentro del engranaje gubernamental, al combinar recaudación fiscal con control del comercio ilícito.

El análisis de estos resultados se complementa con el fortalecimiento de la cooperación internacional. Por primera vez en la historia, las Aduanas Europeas de Bélgica, Francia y el Reino de los Países Bajos suscribieron una declaración conjunta con Panamá, orientada a fortalecer el intercambio de inteligencia, el análisis de riesgo, la capacitación y la seguridad portuaria en la lucha contra el narcotráfico y el comercio ilícito, demostrando la confianza que ha generado el Gobierno Nacional en su agenda internacional.En el ámbito normativo y operativo, el Consejo de Gabinete aprobó el Decreto 37 de 28 de octubre de 2025, que deroga el Decreto 49 de 2006 y crea la Fuerza de Tarea Portuaria, conformada por Aduanas, la AMP (coordinadora), el Ministerio de Seguridad, el Consejo de Seguridad y el Ministerio Público, con logros importantes en protocolos de comunicación y coordinación institucional, así como con el sector privado, lo que ha generado grandes casos de incautaciones en sustancias ilícitas.

Desde el punto de vista del fortalecimiento institucional, Aduanas avanzó en la ejecución del Plan de Capacitación 2025, con un cumplimiento del 92 %, impactando a 1,575 funcionarios de distintas direcciones y zonas administrativas. Del mismo modo, se avanzó en el funcionamiento de la Academia Aduanera Institucional, mediante la Resolución No. 420 del 22 de agosto de 2025, confirmada en Gaceta Oficial, con trabajos en la malla curricular, la adecuación de espacios y la formalización de convenios de cooperación.

En cuanto a la infraestructura y modernización de los pasos fronterizos, la reactivación del Programa de Integración Logística Aduanera muestra avances en Paso Canoas, Guabito y Río Sereno. El diseño y construcción del Centro de Control de Paso Canoas tiene prevista su entrega en junio de 2026; el edificio administrativo en Río Sereno presenta un avance físico de más de 53 %; y el Paso Fronterizo de Guabito ya cumplió con la recepción y apertura de ofertas para la licitación pública.

“En términos generales, gran parte de los planes programados (por la actual gestión aduanera) han alcanzado el éxito esperado, lo que demuestra que con empeño, dedicación y responsabilidad, se pueden superar todas barreras y cumplir con los objetivos trazados en beneficio de la nación panameña”, señala un comunicado de la ANA.