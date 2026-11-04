Comercio ilegal: Perú, Chile, Ecuador y Costa Rica dan la espalda al acuerdo de la ONU que protege a los tiburones

Perú, Ecuador, Chile y Costa Rica oficializaron su postura de excepción frente al acuerdo internacional de la Convención sobre las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) que prohíbe la captura de cinco especies amenazadas de tiburones zorro y martillo. La decisión de estos gobiernos se produce en un contexto crítico marcado por el tráfico de aletas, el comercio ilegal y la constante captura de ejemplares amenazados en la región, según reportes de prensa internacional.

La medida del tratado, aprobada en marzo y vigente desde finales de junio, ubica a estas cinco especies de escualos bajo la categoría de protección más estricta del marco de las Naciones Unidas. El acuerdo compromete a los Estados firmantes a prohibir de forma tajante su extracción, reducir sus factores de amenaza y blindar sus hábitats clave.

A diferencia de otros instrumentos regulatorios, este convenio posee un alcance integral. “Se trata de una convención científica y técnica que protege a las especies migratorias en cualquier circunstancia, a diferencia de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), que solo regula su comercio”, dijo la especialista Jessica Gálvez-Durand en declaraciones al medio ambiental Mongabay.

El distanciamiento de estas cuatro naciones del Pacífico oriental acrecienta la alarma entre la comunidad científica. De acuerdo con el Informe Interino sobre el Estado de las Especies Migratorias en el Mundo elaborado para el marco de la convención, las poblaciones globales de tiburones y rayas se han reducido a la mitad desde 1970, impulsadas principalmente por la sobrepesca. El mismo documento advierte que el 49 % de las especies migratorias globales se encuentra en declive y un 24 % enfrenta riesgo inminente de extinción.

Entre los escualos desprotegidos por esta reserva gubernamental figuran el tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus), el tiburón zorro ojón (Alopias superciliosus), el tiburón zorro común (Alopias vulpinus), el tiburón martillo gigante (Sphyrna mokarran) y el tiburón martillo liso (Sphyrna lewini). Todas estas especies están en Peligro Crítico dentro de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).