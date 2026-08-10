Comercio mundial aumenta 3.2% pese a las tensiones globales

El comercio mundial de mercancías mantuvo un crecimiento positivo durante el primer trimestre de 2026, pese al inicio de la guerra en Oriente Medio y las interrupciones del transporte marítimo por el Estrecho de Ormuz.

Según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la UNCTAD (ONU Comercio y Desarrollo), el volumen del comercio mundial de mercancías, ajustado estacionalmente, aumentó 1,9% frente al trimestre anterior y 3.2% respecto al primer trimestre de 2025.

En términos de valor, el comercio mundial también avanzó. El intercambio de mercancías aumentó 2% frente al trimestre anterior y 11% interanual durante los primeros tres meses del año.

El crecimiento interanual adquiere especial relevancia porque el primer trimestre de 2025 estuvo marcado por un aumento excepcional de las importaciones en Norteamérica. Las empresas adelantaron compras ante la expectativa de incrementos arancelarios, elevando la base de comparación para 2026.

A pesar de ese efecto, el comercio mundial mantuvo un ritmo de expansión superior al previsto para el conjunto del año. En marzo, la OMC había proyectado un crecimiento de 1.9% para el volumen del comercio mundial de mercancías en 2026, bajo su escenario base.

La inteligencia artificial sostiene el comercio

Uno de los principales factores detrás del comportamiento del comercio mundial fue el aumento de la demanda de componentes electrónicos y otros bienes utilizados en el desarrollo de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

La OMC señaló que no existen cifras disponibles sobre el volumen físico del comercio de bienes que permiten la IA. Sin embargo, su valor en dólares estadounidenses aumentó más de 40% interanual en el primer trimestre.

El efecto fue particularmente visible en Asia, donde una parte importante del crecimiento del comercio intrarregional estuvo relacionada con bienes destinados al desarrollo de infraestructura y tecnologías de IA.

En términos de valor, los equipos de oficina y telecomunicaciones registraron el mayor crecimiento entre las principales categorías de productos, con un aumento de 44% interanual. Le siguieron los minerales y otros minerales, con 27%, y otra maquinaria, con 9%.

En contraste, el valor del comercio de productos químicos cayó 6%, el de hierro y acero disminuyó 5% y el de combustibles retrocedió 3%.

La evolución de los precios también influyó en los resultados. Los precios de los combustibles aumentaron 3% interanual y 16% frente al trimestre anterior, mientras que los precios de los metales y minerales, excluidos el oro y la plata, fueron 32% superiores a los del mismo periodo de 2025.

Oriente Medio concentra el impacto

El efecto de la guerra fue más evidente en Oriente Medio. Durante el primer trimestre, los volúmenes de exportación e importación de la región disminuyeron 9.7% y 11.9% interanual, respectivamente.

Las estadísticas disponibles muestran también una reducción significativa en las exportaciones de productos energéticos. Según estimaciones de la Secretaría de la OMC, las importaciones mundiales de petróleo crudo procedentes de Oriente Medio disminuyeron alrededor de 45% interanual en marzo.

Durante ese mismo mes, las importaciones de gas natural licuado (GNL) procedentes de la región cayeron 52%, mientras que las de fertilizantes disminuyeron 26%.

Sin embargo, estos datos todavía no reflejan todo el efecto de la interrupción del transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz. La vía permanece prácticamente cerrada desde principios de marzo y las estadísticas del primer trimestre solo incorporan parcialmente las consecuencias del conflicto.

La OMC advierte que una parte importante de las mercancías contabilizadas en marzo había salido de sus lugares de origen antes del inicio de la guerra. Por ello, el impacto sobre el comercio internacional se reflejará con mayor claridad en las estadísticas correspondientes a abril y los meses siguientes.

El organismo prevé mayores contracciones de los flujos comerciales de Oriente Medio hacia finales de año.

Asia marca la diferencia

Mientras el comercio de Oriente Medio se contrajo, Asia registró uno de los mayores avances entre las principales regiones comerciales.

Las exportaciones asiáticas aumentaron 12.9% interanual en el primer trimestre, mientras que las importaciones crecieron 14.6%. Frente al trimestre anterior, las exportaciones avanzaron 5.5% y las importaciones 7.2%.

China tuvo una participación importante en este desempeño, junto con Singapur, Corea del Sur, Tailandia y China Taipéi. El crecimiento estuvo acompañado por un aumento del intercambio intrarregional de bienes relacionados con la inteligencia artificial.

Norteamérica también mostró un comportamiento desigual. Sus exportaciones aumentaron 7% interanual, mientras que las importaciones disminuyeron 10.7%. La caída responde, en buena medida, a la elevada base de comparación del primer trimestre de 2025, cuando las compras externas aumentaron por el adelanto de importaciones ante las expectativas de mayores aranceles.

Pese a la caída interanual, las importaciones norteamericanas crecieron 3.4% frente al trimestre anterior.

Europa, por su parte, registró una reducción de 2.6% en el volumen de sus exportaciones y un incremento de apenas 0.6% en sus importaciones. La caída de las exportaciones estuvo relacionada principalmente con el adelanto de envíos de oro y productos farmacéuticos hacia Norteamérica durante el primer trimestre de 2025.

Sudamérica mantiene un balance favorable

En Sudamérica, el volumen de las exportaciones aumentó apenas 0.3% frente al trimestre anterior, mientras África y la región de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) registraron caídas de 2.5% y 7.4%, respectivamente.

No obstante, el comportamiento acumulado desde principios de 2023 muestra una evolución favorable para Sudamérica. En ese periodo, sus exportaciones aumentaron 22.5% y sus importaciones 24.5%.

En términos de valor, las exportaciones de América del Sur y Central crecieron 14% interanual en el primer trimestre de 2026. El aumento estuvo respaldado por mayores ventas de semillas oleaginosas, metales preciosos y oro, carne, combustibles, minerales, café y té.

Asia registró el mayor aumento del valor de sus exportaciones, con 20%, seguida de África y América del Sur y Central, ambas con 14%.

Un segundo semestre condicionado

La OMC había estimado en marzo que la guerra en Oriente Medio podría restar 0,5 puntos porcentuales al crecimiento del comercio mundial bajo un escenario de precios elevados de la energía. Al mismo tiempo, calculó que una inversión sostenida en inteligencia artificial podría aportar otros 0,5 puntos porcentuales.

Las estimaciones fueron elaboradas durante las primeras etapas del conflicto, cuando todavía existía información limitada sobre la magnitud de las interrupciones en el Estrecho de Ormuz.

Con los acontecimientos posteriores, los economistas de la OMC anticipan una mayor contracción del comercio de Oriente Medio, junto con un crecimiento más fuerte en Asia y Norteamérica.

El desempeño mundial dependerá, en buena medida, de cuál de estas tendencias tenga mayor peso durante los próximos meses: la expansión de la inversión y el comercio asociados con la inteligencia artificial o el impacto de la guerra sobre el transporte, la energía y la actividad económica.

La OMC publicará en octubre su próximo informe Perspectivas y Estadísticas del Comercio Mundial (GTOS), que incorporará una nueva previsión para el comercio internacional de mercancías.