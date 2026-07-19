¿Cómo mejoramos el país? Las propuestas económicas de APEDE para reactivar Panamá

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) ha lanzado una seria advertencia sobre las barreras que frenan el desarrollo económico del país. A través de su columna dominical La Voz de APEDE, el gremio empresarial señaló las trabas burocráticas y la tramitología excesiva que, desde su punto de vista, estarían asfixiando la competitividad nacional, convirtiéndose en un entorno restrictivo para la inversión y la generación de riqueza. Para Apede, defender la libertad económica en el escenario actual exige una acción inmediata por parte del Estado: desmantelar estos obstáculos y simplificar los procesos para que el sector privado pueda emprender, competir y generar empleos formales sin los tradicionales “frenos” de la maquinaria estatal.

Los cuatro cimientos

Lejos de presentar quejas aisladas, APEDE estructuró su análisis como un plano de construcción para un Panamá competitivo y equitativo. La hoja de ruta del gremio establece que, para que el progreso del país sea sostenible y resista el paso del tiempo, se debe trabajar sobre cuatro pilares estructurales e inquebrantables:

Libertad económica y desburocratización: Definido como el motor de la iniciativa privada, urge una reingeniería institucional que elimine el papeleo innecesario que drena la productividad de las empresas.

Seguridad jurídica y calidad democrática: El gremio expresó su profunda preocupación por el “progresivo retroceso” en la calidad democrática, el debilitamiento de las instituciones y la pérdida de confianza en los contrapesos del poder, elementos que ahuyentan la inversión a largo plazo.

Transparencia y lucha contra el clientelismo: La rendición de cuentas es catalogada como el “material de cohesión” indispensable para combatir la corrupción y devolver la confianza ciudadana al sistema.

Sostenibilidad y transición ecológica: Un diseño de futuro enfocado en energías limpias y protección de la biodiversidad para no comprometer a las próximas generaciones.

“El desarrollo de una nación requiere de planos claros y de una ejecución rigurosa. Las propuestas están sobre la mesa y el desafío ahora es convertirlas en realidad”, comentó Giulia De Sanctis, presidenta de Apede.

Del aula de clases al acceso al agua

Una vez aseguradas las bases, el gremio empresarial destaca que el ensamblaje de la economía real requiere reactivar los motores del desarrollo humano y territorial en las distintas provincias. Entre las prioridades señaladas para el bienestar social destacan la urgencia de modernizar el sistema educativo bajo criterios de meritocracia para responder a la era de la Inteligencia Artificial, y la necesidad crítica de resolver el desabastecimiento de agua potable y las deficiencias en servicios públicos, factores que afectan directamente la dignidad humana y la operatividad de los negocios. Asimismo, resalta que la equidad de género no es una agenda secundaria, sino un verdadero dinamizador de la productividad nacional.

Confianza internacional