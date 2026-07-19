¿Cómo mejoramos el país? Las propuestas económicas de APEDE para reactivar Panamá

<b><a href="/tag/-/meta/apede-asociacion-panamena-de-ejecutivos-de-empresas">La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE)</a></b> ha lanzado una seria advertencia sobre las barreras que frenan el desarrollo económico del país. A través de su columna dominical <b>La Voz de APEDE</b>, el gremio empresarial señaló las trabas burocráticas y la tramitología excesiva que, desde su punto de vista, estarían asfixiando la competitividad nacional, convirtiéndose en un entorno restrictivo para la inversión y la generación de riqueza.Para Apede, defender la libertad económica en el escenario actual exige una acción inmediata por parte del Estado: desmantelar estos obstáculos y simplificar los procesos para que el sector privado pueda emprender, competir y generar empleos formales sin los tradicionales 'frenos' de la maquinaria estatal.