¿Cómo Panamá evitó pagar $2,362 millones a Sacyr por arbitraje del Canal?

El 31 de octubre de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comunicó que la República de Panamá ganó el arbitraje internacional de inversión presentado por Sacyr S.A., bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).La demanda, presentada en 2018, se fundamentó en el Tratado para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones suscrito entre Panamá y el Reino de España.Sacyr, integrante del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPCSA), alegó que actuaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) durante la licitación y ejecución del Tercer Juego de Esclusas violaron el tratado y solicitó una indemnización por $2,362.7 millones.Según el comunicado oficial, el tribunal rechazó todas las reclamaciones y concluyó que Sacyr no logró probar sus alegatos. Además, determinó que las acciones cuestionadas no podían atribuirse a Panamá como actos realizados en ejercicio de poder soberano. El laudo también ordenó a Sacyr pagar $6.3 millones a favor de Panamá por concepto de costos del arbitraje, incluidos honorarios legales y gastos procesales.Aunque el proyecto estuvo a cargo de la ACP, en los arbitrajes de inversión, las demandas no se presentan contra la entidad administradora de la vía, sino contra la República de Panamá como Estado. En estos casos, la representación legal recae en el MEF, institución que lidera la defensa del país ante los tribunales internacionales.