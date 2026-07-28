¿Cómo se ejecutarán los $1,000 millones del BID en Panamá sin generar deuda pública?

En una reciente entrevista con '<b>La Decana</b>', James Scriven, gerente general de BID Invest, ratificó la confianza en el mercado local y la meta de inyección de capital acordada tras conversaciones con el presidente Mulino y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.'Somos muy optimistas respecto a nuestro nivel de inversiones. Estamos convencidos de que Panamá es el lugar para invertir y esperamos que nuestro esfuerzo se reconozca a escala mundial', afirmó Scriven, al tiempo que calificó al país como 'un gran accionista del Grupo BID'.El ejecutivo confirmó que el compromiso de $1,000 millones para el periodo 2026-2027 se destinará a proyectos de infraestructura, energía, sector hídrico, financiero y corporativo, utilizando la experiencia regional del organismo multilateral.'Las sinergias entre el sector público y privado ya están ocurriendo en Panamá y resultan fundamentales para el éxito de estos proyectos', sostuvo Scriven.Scriven explicó además que las inversiones se estructurarán bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP) y vinculó esta estrategia con la agenda regional 'América en el Centro', la cual busca integrar a los países centroamericanos mediante proyectos de conectividad energética, logística y comercial.En ese sentido, detalló que 'América en el Centro' incluye iniciativas que trascienden el beneficio individual de cada país para integrar a la región en comercio exterior, rutas y pasos fronterizos, donde Panamá, por su ubicación geográfica y su canal, 'resulta esencial'. Añadió que BID Invest aplica criterios estricto de sostenibilidad financiera, ambiental y social en cada evaluación.