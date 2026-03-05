Conflicto en Medio Oriente duplica el alza del combustible en Panamá: impacto llega a $5.4 millones adicionales

La reciente escalada de violencia en Medio Oriente ha sacudido el mercado energético panameño, provocando que el aumento de precios proyectado para los combustibles se duplique en apenas cinco días. Según informó el Secretario Nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez Jaramillo, este fenómeno internacional representa un impacto económico adicional de $5.4 millones que deberá ser distribuido entre todos los consumidores de gasolina y diésel del país en el próximo ajuste tarifario. La entidad explicó que “durante los próximos 14 días, el ajuste en los precios representa aproximadamente $5.4 millones adicionales en el costo total del combustible que se consumirá en el país”. “Esta cifra refleja la diferencia entre el precio que estaba vigente en el período anterior y el precio que entra a regir ahora, aplicada al volumen estimado de consumo nacional”, añadió. La Secretaria recalcó que “por lo tanto, no existe un parámetro directo de comparación con el mes anterior, ya que lo que se está midiendo es únicamente la diferencia económica entre dos períodos consecutivos de precios”. Rodríguez advirtió que Panamá enfrenta un reto estructural debido a una dependencia de importación que roza el 100% en derivados del petróleo. Con un consumo anual cercano a los 700 millones de galones, el país se encuentra a merced de la volatilidad externa. “El precio en Panamá responde a los precios internacionales; nuestro compromiso es monitorear que el costo trasladado al cliente sea el correcto, pero no tenemos control sobre las variaciones globales”, explicó el secretario.

Por su parte, Rafael Jaén Williamson, presidente de la Comisión de Energía y Combustibles de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), coincidió en que los disturbios en zonas productoras afectan directamente el flujo de crudo y gas natural licuado. Williamson detalló que el petróleo actúa como un commodity donde la alta demanda de miles de compradores eleva las cotizaciones. “Mientras el conflicto dure, lo que podemos esperar es que sigan aumentando los precios; nadie tiene una bola de cristal para saber en qué medida, pero es difícil que bajen en medio de la guerra”, señaló el ejecutivo. El representante de Apede destacó que el flujo de capital que sale del país para adquirir diésel, gasolinas, gas licuado para cocina, búnker para el Canal y combustible para aviones se cuenta por centenas de millones de dólares al año. Ante este escenario de “vacas flacas”, Williamson hizo un llamado urgente a instaurar una cultura de ahorro y eficiencia energética en los hogares panameños, desde el uso del gas hasta el consumo de combustible en los vehículos.

Respecto a la preparación del Estado, ambos voceros enviaron un mensaje de tranquilidad sobre el abastecimiento. A pesar de los altos costos, el suministro está garantizado gracias a los operadores responsables y a la fórmula de precio de paridad de importación que ajusta los costos cada dos semanas. No obstante, Williamson fue enfático al señalar que el país no debe recurrir a más subsidios, calificándolos como negativos para la economía nacional, y subrayó que incluso los países productores deben seguir las cotizaciones mundiales para mantener sus operaciones. Como medida de mitigación a largo plazo, la Secretaría de Energía apuesta por reducir la vulnerabilidad mediante proyectos como la Ley de Bioetanol, que busca recortar las importaciones en un 10%, y el fortalecimiento de la matriz eléctrica, que ya es 75% renovable. Mientras tanto, Rodríguez indicó que el gobierno mantiene un monitoreo constante de la situación internacional, advirtiendo que, si se produce un segundo aumento en los mercados externos antes del próximo anuncio de precios en dos semanas, el impacto de $5.4 millones podría ser aún mayor para el bolsillo del ciudadano.