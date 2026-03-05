Conflicto en Medio Oriente duplica el alza del combustible en Panamá: impacto llega a $5.4 millones adicionales

Por su parte, <b>Rafael Jaén Williamson, presidente de la Comisión de Energía y Combustibles de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede),</b> coincidió en que los disturbios en zonas productoras afectan directamente el flujo de crudo y gas natural licuado. Williamson detalló que el petróleo actúa como un commodity donde la alta demanda de miles de compradores eleva las cotizaciones. <i><b>'Mientras el conflicto dure, lo que podemos esperar es que sigan aumentando los precios; nadie tiene una bola de cristal para saber en qué medida, pero es difícil que bajen en medio de la guerra',</b></i> señaló el ejecutivo.El representante de Apede destacó que el flujo de capital que sale del país para adquirir diésel, gasolinas, gas licuado para cocina, búnker para el Canal y combustible para aviones se cuenta por centenas de millones de dólares al año. Ante este escenario de <b>'vacas flacas'</b>, Williamson hizo un llamado urgente a instaurar una cultura de ahorro y eficiencia energética en los hogares panameños, desde el uso del gas hasta el consumo de combustible en los vehículos.