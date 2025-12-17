Crédito a extranjeros en Panamá supera los $1,600 millones y roza el 4 % del total

El acceso al crédito formal por parte de extranjeros residentes en Panamá muestra un crecimiento sostenido y ya supera los $1,600 millones, una señal de que esta población no solo participa en el consumo cotidiano, sino que también asume compromisos financieros de largo plazo e incrementa su integración al sistema económico del país.

De acuerdo con cifras de APC Experian, el saldo de créditos otorgados a personas con identificación extranjera alcanzó en noviembre de 2025 los $1,675 millones, lo que representa 3.94 % del total del crédito en Panamá. Aunque la proporción sigue siendo minoritaria, el comportamiento confirma una mayor inclusión financiera y formalización de este segmento.

Uno de los datos más relevantes es la composición del crédito. Las hipotecas concentran casi el 58 % del saldo, con más de $968 millones, es decir, que una parte importante de los extranjeros está invirtiendo en vivienda y estableciendo vínculos económicos de largo plazo con el país. Este patrón también impacta al mercado inmobiliario y a las actividades conexas.

El crédito de consumo también refleja una participación activa. Las tarjetas de crédito representan el 15.4 % del saldo, seguidas por los préstamos personales (8.9 %) y los créditos para la compra de automóviles (5 %). Solo en septiembre de 2025 se registraron 7,851 nuevos créditos otorgados a extranjeros, principalmente tarjetas y préstamos personales, lo que muestra una relación cada vez más frecuente con el sistema bancario formal.

Este avance se sostiene, en parte, por el crecimiento del historial crediticio. Actualmente, más de 304 mil extranjeros cuentan con registros financieros activos, un elemento clave para acceder a nuevos productos, mejorar condiciones de financiamiento y reducir la informalidad en las transacciones económicas.

El comportamiento del crédito sugiere que los extranjeros en Panamá ya no son solo consumidores temporales, sino actores económicos que invierten, se endeudan responsablemente y construyen historial financiero, consolidando su participación en la economía nacional.