Crisis láctea: importaciones amenazan producción y confunden al consumidor

La crisis se agrava con las tensiones entre los ganaderos y las grandes procesadoras de leche. En los últimos meses, se han reportado rupturas de contratos entre productores y empresas como Estrella Azul y Nestlé Panamá. Estrella Azul, que acopia leche Grado A y B, rescindió contratos con productores de leche Grado C, alegando problemas de calidad. No obstante, la producción afectada fue reubicada en queserías locales y con otras empresas, alertó el secretario general de la Anagan.Por su parte, Nestlé Panamá, que compra leche Grado C para su producto insignia, la Leche Evaporada IDEAL, aclaró que ha mantenido el precio a sus 400 productores y que los recesos en la compra de leche se deben a mantenimientos periódicos en su planta, no a una rebaja de precios. La empresa destacó que sus productos 'Evaporada Amanecer' y 'Condensada Amanecer' fueron creados precisamente para competir con los sucedáneos importados.Por su parte, Industrias Lácteas, S.A. o Estrella Azul explicó que la leche en polvo es un insumo estratégico global, porque reduce costos de transporte y conserva las propiedades nutricionales de la leche. En el caso de bebidas como Nutrimax, de Estrella Azul, no deberían catalogarse como sucedáneos, ya que provienen de leche en polvo.La industria en general reconoce que la falta de conocimiento sobre las etiquetas y el consumo impulsado únicamente por el precio son problemas serios. Plantean la necesidad de una campaña educativa coordinada entre el gobierno y la empresa privada.