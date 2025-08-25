China le responde al jefe del Comando Sur de EEUU por su relación con Latinoamérica

'En contraste, Estados Unidos ha intentado durante años y por todas las maneras interferir y controlar la región con un comportamiento intimidatorio', agregó. Según el vocero, Latinoamérica 'no es el patrio trasero de Occidente' y tiene 'todo el derecho de elegir a sus socios y su propio camino de desarrollo'.'La cooperación entre China y Latinoamérica no está dirigida a ningún tercer país y tampoco debe ser perturbada por ningún tercer país', apostilló. Gao recomendó a Estados Unidos que 'deje de sembrar la discordia' y haga 'algo tangible' para esos países.