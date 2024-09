Déficit del IVM podría alcanzar los $74.000 millones a largo plazo, si no se hace nada

Las proyecciones de la OIT y del Departamento Actuarial de la CSS, coinciden en que “las reservas del SEBD, y del Fideicomiso a favor del IVM se agotarán entre finales de 2023 e inicios de 2024, si no se hace nada”. Además señala que “la informalidad es un problema en toda América Latina, que agrava la fragilidad del SEBD, pero no es la causa de su inminente quiebra”.

El programa del IVM está compuesto por dos subsistemas, el exclusivamente de beneficio definido (SEBD) (el antiguo de reparto) y el mixto (el nuevo con cuentas individuales). “Cómo ha funcionado el Sub Sistema Exclusivamente de Beneficio Definido, no es sostenible, sin una reforma profunda”, advierte el informe de Elemente, titulado “Informalidad Seguridad Social - Pensiones”, elaborado por Domingo Latorraca M., difundido recientemente, justo cuando este lunes, 23 de septiembre, vence el plazo para que los gremios interesados presenten sus propuestas que definan el futuro de los programas IVM y de prestaciones médicas.

El meollo de la crisis

No obstante, advirtió que “hay un peligro interino hasta que se llegue a balancear el sistema, que va a tener que afrontarlo el Estado, porque no hay de otra. Y, para eso probablemente se va a tener que hacer una reforma fiscal para proveer los recursos (necesarios), ya sea que vengan de nuevos recursos como la mina o una eliminación de exoneraciones, combate a la evasión fiscal, revisión de regímenes fiscales especiales para poder hacerle frente a este problema”.

Paramétricas

El profesor universitario auxiliar de maestría de la Universidad de Panamá (UP), Allan Corbett, por su parte, cuestionó la forma en como ha estado estructurado el esquema de la CSS. En ese sentido, planteó que ésta debe estar compuesta por un director general y dos subdirectores, uno para el tema de atención médica (que debe ser un médico ) y otro en el aérea de administración de pensiones (experto en finanzas de pensiones) y de ahí la junta directiva.

El financista también planteó la situación del IVM. “No hay forma de salvarlo que no sea con las paramétricas. Todas las que sabemos, subidas de la edad y de los porcentajes de aporte y equiparar, hombres y mujeres, a la misma edad de jubilación”, subrayó Corbett. Además, consideró que la edad de jubilación debe estar concatenada, amarrada directamente a la esperanza de vida. “Que cada vez que suba el promedio de vida se aumente también un año la edad de jubilación, automáticamente. Así nunca más vas a tener traumas de que cada vez hay más años de vida y te comes tus ahorros”, afirmó Corbett, destacando que la edad de jubilación también debe ser una sola, para hombres y mujeres.

Corbett comentó que aunque se ha dicho que no se van a tocar las paramétricas en este momento, al largo plazo se tendrán que aplicar. A su parecer, en el corto plazo se va a tratar de manejar la situación con algunos fondos, pasar porcentajes, los excedentes, de un pilar (administrativos, salud, jubilación, etc.) al otro, en este caso para inyectarle al IVM, lo que les va a dar un par de años más, pero en cinco años se deben poner a funcionar las paramétricas. “Usted va a agarrar y le va a quitar un punto a cada uno de los pilares y asignarle más a jubilación (en este caso al IVM). Es lo más probable que vayan a hacer en el corto plazo, pero eso no va a funcionar en el largo plazo. En el largo plazo, después de cinco años, le metes la paramétricas, pero eso ya se debe tener establecido”, aseveró Corbett, añadiendo que también hay que cambiar las ponderaciones.

El consultor empresarial y laboral, René Quevedo, al igual que Corbett, opinó que “las medidas paramétricas deben ser puestas sobre la mesa”. No obstante, cree que hay otras opciones que se deben explorar antes, como la rentabilización de la cartera de la CSS, la venta de propiedades ociosas, la restructuración de la entidad y la incorporación de los informales al régimen de cotizaciones (solo 18% de los informales cotiza a la CSS). “El manejo de este proceso será crítico. Es crucial que el mismo sea un proceso incluyente, respetuoso, aterrizado y sustentado en cifras, sin sesgos ideológicos o políticos, ya que nos enfrentamos a ‘realidades matemáticas’. ‘No hay tiempo para discursos o ‘búsqueda de culpables’. Llegó la hora de las propuestas realistas, con una clara sustentación de su financiamiento. Es muy probable que no logremos 100% de consenso, pero hay que tomar decisiones. No hacer nada no es una opción”, puntualizó.