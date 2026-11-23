El director del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), José Francisco García, reveló que la entidad trabaja en un plan para que la Encuesta de Mercado Laboral deje de realizarse una vez al año y pase a aplicarse trimestralmente, con el objetivo de ofrecer información más frecuente sobre la situación laboral del país.

Actualmente, la encuesta se desarrolla una vez al año. Según explicó García, este año el levantamiento se realizó en agosto y los resultados fueron divulgados a mediados de septiembre.

El estudio se ejecuta a nivel nacional mediante una muestra representativa que permite identificar diferencias por actividad económica, ámbito y provincia.

El funcionario señaló que el INEC ya trabaja en los preparativos para aumentar la periodicidad de la medición y espera contar con las condiciones necesarias para implementarla el próximo año.

“Lo queremos trimestralizar, estamos ya en los trabajos de hacerlo y esperamos tener todos los planes para el próximo año, para que estas cifras se puedan tener con mayor continuidad”, indicó.

No obstante, aclaró que la iniciativa depende de la disponibilidad de recursos económicos, ya que requiere respaldo presupuestario.

“Estamos tratando ya de conseguir el dinero, porque es algo con la Asamblea y con el presupuesto, de hacerla trimestralmente”, explicó.