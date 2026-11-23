El director del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), José Francisco García, reveló que la entidad trabaja en un plan para que la Encuesta de Mercado Laboral deje de realizarse una vez al año y pase a aplicarse trimestralmente, con el objetivo de ofrecer información más frecuente sobre la situación laboral del país.
Actualmente, la encuesta se desarrolla una vez al año. Según explicó García, este año el levantamiento se realizó en agosto y los resultados fueron divulgados a mediados de septiembre.
El estudio se ejecuta a nivel nacional mediante una muestra representativa que permite identificar diferencias por actividad económica, ámbito y provincia.
El funcionario señaló que el INEC ya trabaja en los preparativos para aumentar la periodicidad de la medición y espera contar con las condiciones necesarias para implementarla el próximo año.
“Lo queremos trimestralizar, estamos ya en los trabajos de hacerlo y esperamos tener todos los planes para el próximo año, para que estas cifras se puedan tener con mayor continuidad”, indicó.
No obstante, aclaró que la iniciativa depende de la disponibilidad de recursos económicos, ya que requiere respaldo presupuestario.
“Estamos tratando ya de conseguir el dinero, porque es algo con la Asamblea y con el presupuesto, de hacerla trimestralmente”, explicó.
El director del INEC adelantó que el objetivo a largo plazo es que la encuesta pueda realizarse incluso de forma mensual, permitiendo la publicación de indicadores laborales cada mes.
“Si lo podemos hacer, nosotros tenemos un plan a varios años para tratar de mensualizarla, si se puede, para sacar una cifra todos los meses”, sostuvo.
Sobre los costos del proyecto, José Francisco García detalló que la encuesta anual tiene un costo aproximado de medio millón de dólares. En cambio, ejecutarla de manera trimestral durante un año requeriría una inversión cercana a $1.2 millones.
El director del INEC explicó que la implementación de una encuesta trimestral implicaría reforzar la operación de campo con más encuestadores y una logística continua similar a la utilizada en otras mediciones económicas que realiza la institución
La Encuesta de Mercado Laboral (EML) es la principal investigación estadística que realiza periódicamente el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República para tomar el pulso a la situación laboral y económica de Panamá.
A través de entrevistas en una muestra representativa de hogares a nivel nacional, el INEC recopila información directa de residentes de 15 años o más en áreas urbanas, rurales y comarcas indígenas.
Este estudio permite clasificar a la población en ocupada, desocupada o fuera de la fuerza laboral, tomando como referencia su actividad durante la semana previa a la visita de los empadronadores.
Más allá de calcular la tasa de desempleo, la encuesta mide variables fundamentales como el nivel de empleo informal, las horas trabajadas, los salarios mensuales, la cobertura de seguridad social y las ramas de actividad económica con mayor o menor dinamismo.
Los resultados sirven como insumo técnico indispensable para que el Estado, el sector privado y los organismos internacionales evalúen el impacto de la economía y diseñen políticas públicas orientadas a la generación de empleo formal y la mejora de las condiciones de vida en el país.