Del mundo andino al mercado global: Perú, segundo productor de cobre

De acuerdo con las estadísticas, las ventas de minerales en 2024 experimentaron un aumento del 12.3 % en relación al año anterior. El aumento corresponde principalmente a: variaciones en la cotización de precios de cobre $/lb (+7.9 %), oro $/OZ (+23.0 %), zinc $/lb (+5.0 %), plata $/Oz (+20.7 %), plomo $/lb (-3.1 %), estaño $/lb (+16.2 %), hierro $/lb (-3.4 %) y molibdeno $/lb (-12.4 %).Al cierre del año 2024, la exportación de minerales totales a nivel nacional ascendió a $47,701 millones, lo cual representa un incremento de 12.1 % respecto al valor obtenido en el año 2023 ($42,539 millones).Según el documento, este aumento es consecuencia del mayor valor de los envíos de todos los metales, con excepción del hierro, zinc y molibdeno. Por ejemplo, entre los minerales que experimentaron el aumento de precios se tiene, entre los más relevantes: oro en $4,575 millones, plomo en $455 millones y estaño en $251 millones. En cuanto a la composición del total de exportaciones de minerales metálicos, al término del año 2024, el cobre representó el 49.1% ($23,405 millones); el oro 32.4 % ($15,468 millones); el plomo 4.8 % ($2,293 millones) y el zinc 4.7% ($ 2,223 millones).El mineral más vendido en el año 2024 es el cobre con un 57 % del total de los ingresos generados por las 13 compañías mineras analizadas. Las compañías que tienen mayor representación por los ingresos de cobre son: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (44.8 %) y Southern Peru Copper Corporation - Sucursal Del Perú (44.1 %). El segundo mineral con mayor ingreso en el año 2024 es el hierro representado por Shougang Hierro Peru S.A.A.