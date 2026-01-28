  1. Inicio
Del mundo andino al mercado global: Perú, segundo productor de cobre

Por
Mirta Rodríguez P.
  • 29/01/2026 00:00
La minería, liderada por el cobre, posiciona a Perú entre los principales actores del mercado mundial de metales y como referente regional en producción y experiencia técnica

Perú es un país minero desde la época preinca, incaica, colonial y republicana. A lo largo de su historia se ha desarrollado toda una industria alrededor de la minería, y esa experiencia acumulada le permite hoy al país andino posicionarse como uno de los principales productores mundiales de diversos minerales, afirmó el embajador de Perú en Panamá, Mario López Cháva, en entrevista con La Estrella de Panamá.

Uno de ellos es el cobre: “Perú es actualmente el segundo productor mundial, después de Chile. También somos productores relevantes de plata, zinc y oro; en este último caso, ocupamos aproximadamente el sexto lugar a nivel global. Esta trayectoria nos da una base sólida para compartir experiencias con Panamá”, destacó el diplomático peruano.

Al revisar publicaciones sobre la historia común entre Perú y Panamá, agregó, encontramos un dato revelador: ambos países contaron con casas de moneda, tanto en Panamá como en Perú, lo que ya evidenciaba desde entonces la importancia de la actividad minera, particularmente del oro y la plata, en nuestras economías.

Según López, esa experiencia puede traducirse en cinco grandes aspectos que Perú pone a disposición de Panamá.

El primero es la propia producción minera: cómo avanzar hacia una minería sostenible, tecnológicamente moderna y ambientalmente responsable, que sirva como antecedente para el desarrollo del sector minero panameño.

En segundo lugar, las lecciones aprendidas sobre los beneficios económicos de la minería. En el caso del Perú, alrededor del 60 % del valor total de las exportaciones proviene de la actividad minera. “Actualmente, el país exporta cerca de $90.000 millones, y aproximadamente el 60 % de ese monto corresponde a minerales, especialmente en un contexto de precios internacionales al alza”, dijo el embajador peruano.

Un tercer elemento clave es el impacto fiscal y económico. “Las regalías y los aportes de las empresas mineras resultan fundamentales tanto para los gobiernos nacionales como para los gobiernos regionales y locales donde se desarrollan los proyectos. Sin embargo, hemos corroborado que es aún más importante que esos beneficios lleguen directamente a las poblaciones que viven en las zonas de influencia minera”, apuntó López.

En ese sentido, destacó, en Perú se han desarrollado iniciativas que permiten que los pobladores vean reflejados esos beneficios en sus propios ingresos, no solo mediante transferencias directas, sino a través de la generación de empresas y emprendimientos alrededor de los proyectos mineros. “Bajo un concepto sencillo pero potente —“empresas que crean empresas”— se ha impulsado una red de negocios locales que trabajan conjuntamente con las compañías mineras y generan desarrollo sostenible en el territorio”, comentó.

Un quinto aspecto que, a juicio de López, es fundamental compartir, es el riesgo de la minería ilegal. “Allí donde la gran o mediana minería formal deja de operar, suele surgir la minería ilegal, que afecta gravemente la seguridad nacional, financia actividades ilícitas y se vincula con redes de criminalidad internacional, poniendo en riesgo la estabilidad de nuestros países”, subrayó.

Finalmente, está el componente ambiental. De acuerdo con López, “Perú ha desarrollado una importante experiencia en gestión ambiental minera, que también puede ser compartida como parte de una visión integral de desarrollo responsable del sector”.

Reservas de minerales

Un informe de PwC revela el nivel de reservas de cada mineral existente Perú, para 2024, de acuerdo con el consumo de cada reserva. Del total de reservas por mineral, tenemos un alto nivel de reservas por explotar en hierro, cobre, oro y plata, principalmente. Caso contrario, en el total de reservas de estaño y arsénico, donde se aprecia que las reservas van disminuyendo, según el informe realizado en base a datos del Boletín de Diciembre 2024 del Ministerio de Energía y minas (MINEM) y Mineral Commodity Summary de US Department of interior– US Geological Survey.

Ventas

De acuerdo con las estadísticas, las ventas de minerales en 2024 experimentaron un aumento del 12.3 % en relación al año anterior. El aumento corresponde principalmente a: variaciones en la cotización de precios de cobre $/lb (+7.9 %), oro $/OZ (+23.0 %), zinc $/lb (+5.0 %), plata $/Oz (+20.7 %), plomo $/lb (-3.1 %), estaño $/lb (+16.2 %), hierro $/lb (-3.4 %) y molibdeno $/lb (-12.4 %).

Al cierre del año 2024, la exportación de minerales totales a nivel nacional ascendió a $47,701 millones, lo cual representa un incremento de 12.1 % respecto al valor obtenido en el año 2023 ($42,539 millones).

Según el documento, este aumento es consecuencia del mayor valor de los envíos de todos los metales, con excepción del hierro, zinc y molibdeno. Por ejemplo, entre los minerales que experimentaron el aumento de precios se tiene, entre los más relevantes: oro en $4,575 millones, plomo en $455 millones y estaño en $251 millones.

En cuanto a la composición del total de exportaciones de minerales metálicos, al término del año 2024, el cobre representó el 49.1% ($23,405 millones); el oro 32.4 % ($15,468 millones); el plomo 4.8 % ($2,293 millones) y el zinc 4.7% ($ 2,223 millones).

El mineral más vendido en el año 2024 es el cobre con un 57 % del total de los ingresos generados por las 13 compañías mineras analizadas. Las compañías que tienen mayor representación por los ingresos de cobre son: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (44.8 %) y Southern Peru Copper Corporation - Sucursal Del Perú (44.1 %).

El segundo mineral con mayor ingreso en el año 2024 es el hierro representado por Shougang Hierro Peru S.A.A.

Patrimonio, regalías, costos y gastos

En 2024, el patrimonio neto de la minería en Perú sumó $22,072M, un aumentó de 5 % con respecto al 2023. El incremento se debe principalmente a los resultados acumulados del periodo y al incremento de capital de Nexa Resources Atacocha S.A.A.

Mientras que las regalías mineras ascendieron a $40M un incremento de 16 % con relación al 2023. El incremento corresponde principalmente a los mayores niveles de regalías del año de Minsur S.A. y Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

En cuanto a los costos y gastos de exploración, estos mostraron una disminución de 24.7 % ($108.2 millones), con respecto al 2023. De las 13 empresas mineras solo 8 han incurrido en costos y gastos de exploración en unidades mineras. De estas, Minsur S.A. y Nexa Resources Perú S.A.A. disminuyeron los gastos de exploración.

Mario López Cháva
Embajador de Perú en Panamá
Perú es actualmente el segundo productor mundial (de cobre), después de Chile. También somos productores relevantes de plata, zinc y oro; en este último caso, ocupamos aproximadamente el sexto lugar a nivel global. Esta trayectoria nos da una base sólida para compartir experiencias con Panamá”
