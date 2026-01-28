Del mundo andino al mercado global: Perú, segundo productor de cobre

Perú es un país minero desde la época preinca, incaica, colonial y republicana. A lo largo de su historia se ha desarrollado toda una industria alrededor de la minería, y esa experiencia acumulada le permite hoy al país andino posicionarse como uno de los principales productores mundiales de diversos minerales, afirmó el embajador de Perú en Panamá, Mario López Cháva, en entrevista con La Estrella de Panamá.

Uno de ellos es el cobre: “Perú es actualmente el segundo productor mundial, después de Chile. También somos productores relevantes de plata, zinc y oro; en este último caso, ocupamos aproximadamente el sexto lugar a nivel global. Esta trayectoria nos da una base sólida para compartir experiencias con Panamá”, destacó el diplomático peruano.

Al revisar publicaciones sobre la historia común entre Perú y Panamá, agregó, encontramos un dato revelador: ambos países contaron con casas de moneda, tanto en Panamá como en Perú, lo que ya evidenciaba desde entonces la importancia de la actividad minera, particularmente del oro y la plata, en nuestras economías.

Según López, esa experiencia puede traducirse en cinco grandes aspectos que Perú pone a disposición de Panamá.

El primero es la propia producción minera: cómo avanzar hacia una minería sostenible, tecnológicamente moderna y ambientalmente responsable, que sirva como antecedente para el desarrollo del sector minero panameño.

En segundo lugar, las lecciones aprendidas sobre los beneficios económicos de la minería. En el caso del Perú, alrededor del 60 % del valor total de las exportaciones proviene de la actividad minera. “Actualmente, el país exporta cerca de $90.000 millones, y aproximadamente el 60 % de ese monto corresponde a minerales, especialmente en un contexto de precios internacionales al alza”, dijo el embajador peruano.

Un tercer elemento clave es el impacto fiscal y económico. “Las regalías y los aportes de las empresas mineras resultan fundamentales tanto para los gobiernos nacionales como para los gobiernos regionales y locales donde se desarrollan los proyectos. Sin embargo, hemos corroborado que es aún más importante que esos beneficios lleguen directamente a las poblaciones que viven en las zonas de influencia minera”, apuntó López.

En ese sentido, destacó, en Perú se han desarrollado iniciativas que permiten que los pobladores vean reflejados esos beneficios en sus propios ingresos, no solo mediante transferencias directas, sino a través de la generación de empresas y emprendimientos alrededor de los proyectos mineros. “Bajo un concepto sencillo pero potente —“empresas que crean empresas”— se ha impulsado una red de negocios locales que trabajan conjuntamente con las compañías mineras y generan desarrollo sostenible en el territorio”, comentó.

Un quinto aspecto que, a juicio de López, es fundamental compartir, es el riesgo de la minería ilegal. “Allí donde la gran o mediana minería formal deja de operar, suele surgir la minería ilegal, que afecta gravemente la seguridad nacional, financia actividades ilícitas y se vincula con redes de criminalidad internacional, poniendo en riesgo la estabilidad de nuestros países”, subrayó.

Finalmente, está el componente ambiental. De acuerdo con López, “Perú ha desarrollado una importante experiencia en gestión ambiental minera, que también puede ser compartida como parte de una visión integral de desarrollo responsable del sector”.