Deuda pública: Gobierno de Mulino suma $23 millones al día

El ritmo al que Panamá acumula deuda pública se ha acelerado, alcanzando un promedio de <b>$23.3 millones diarios</b> durante los primeros <b>nueve meses de 2025</b>. Este nivel de endeudamiento es el que, al cierre de septiembre, lleva el saldo total a<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/economia/deuda-publica-de-panama-supera-los-58000-millones-cada-ciudadano-debe-13000-JG17000081" target="_blank">$58,694.4 millones</a></b>, según el último informe de la Dirección de Financiamiento Público del <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b>.En lo que va del gobierno del <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">presidente José Raúl Mulino</a></b> (desde el 1 de julio de 2024), el endeudamiento promedio mensual ha sido de aproximadamente <b>$702 millones</b>.