Economía panameña crece, pero enfrenta retos de inversión y confianza

En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y presiones económicas, Panamá enfrenta el reto de sostener su crecimiento, mientras refuerza sus instituciones y capacidad de adaptación. Durante el Foro Económico de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), líderes empresariales y autoridades coincidieron en que, aunque la economía del país registró un aumento de 4.07% interanual en enero de 2026, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), la sensibilidad ante la volatilidad de los costos de energía y la necesidad de atraer inversión privada exigen decisiones estratégicas de largo plazo.La presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, señaló que la guerra en Medio Oriente ha evidenciado las vulnerabilidades del país a fenómenos externos que elevan los costos operativos y generan inflación. Aun así, afirmó: Panamá mantiene un crecimiento de 4.07% en el IMAE de enero, aunque a un ritmo más moderado.La empresaria fue enfática en señalar que 'el país tiene oportunidades importantes, pero que aprovecharlas requiere decisiones bien informadas, instituciones sólidas y una visión de largo plazo'. De Sanctis recalcó que el crecimiento no puede medirse solo en cifras, sino en su capacidad de generar empleo, mejorar ingresos y abrir oportunidades reales para más panameños.