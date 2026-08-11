Eduardo Vásquez destaca cambio en el presupuesto 2027: baja 5% el gasto y sube 12% la inversión

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Eduardo Vásquez, destacó este martes 11 de agosto el cambio en la composición del proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, cuyo monto global asciende a $35,111.75 millones.
Durante la sesión en la que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sustentó el Proyecto de Ley 644, Vásquez puso el foco en la reducción del gasto de funcionamiento y el aumento de los recursos destinados a inversión.
“Más allá del monto total, este presupuesto incorpora uno de los cambios más significativos en los últimos años”, afirmó el diputado, quien señaló que la nueva composición busca orientar una mayor proporción de los recursos hacia el desarrollo del país.
Según explicó, el gasto de funcionamiento pasaría de unos $23,713.7 millones contemplados en el presupuesto de 2026 a $22,547.6 millones en 2027. Esto representa una reducción cercana al 5%.
En contraste, la inversión aumentaría de aproximadamente $11,200 millones a $12,564.1 millones, un incremento cercano al 12%.
Vásquez calificó como significativo el comportamiento de ambos rubros y destacó que la inversión crecería más del doble de lo que se reduce el gasto corriente.
“Disminución del gasto de funcionamiento o corriente en 5% y aumento del gasto de capital o de inversión del 12%”, señaló.
El diputado agregó que, entre ambos movimientos, existe una diferencia de 17 puntos y afirmó que no recuerda que una variación de esta naturaleza se haya registrado anteriormente en el país.
Vásquez también explicó cómo se distribuyen los $12,564.1 millones destinados a inversión.
De ese monto, $7,065 millones corresponden a inversión física, que incluye obras de infraestructura, equipamiento y proyectos públicos.
“Son obras de infraestructura, equipamiento y proyectos públicos que la población pueda ver y utilizar y sacar beneficios de ellos directamente”, explicó.
Los otros $5,499 millones corresponden a inversión financiera, vinculada principalmente a operaciones de los bancos estatales y otros activos del Estado.
El diputado mencionó entre los destinos de estos recursos el financiamiento para pequeñas y medianas empresas, créditos para que familias puedan adquirir viviendas y operaciones relacionadas con las pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).
El presidente de la Comisión de Presupuesto sostuvo que el cambio en la distribución de los recursos responde a una decisión deliberada de política pública y no a medidas improvisadas.
“Aquí no hay improvisación. Aquí no hay decisiones improvisadas ni se usa el olfato”, afirmó.
Vásquez vinculó la propuesta con el proceso de ordenamiento de las finanzas públicas que, según indicó, comenzó durante el segundo semestre de 2024.
El proyecto presentado por el Ejecutivo contempla $22,547 millones para funcionamiento y $12,564 millones para inversión. Además, proyecta un crecimiento económico de 4% para 2027 y una meta de déficit fiscal de 2.97% del Producto Interno Bruto (PIB).
La Comisión de Presupuesto continuará con el análisis del Proyecto de Ley 644, que deberá seguir el trámite correspondiente antes de convertirse en el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027.
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