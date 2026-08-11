Eduardo Vásquez destaca cambio en el presupuesto 2027: baja 5% el gasto y sube 12% la inversión

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Eduardo Vásquez, destacó este martes 11 de agosto el cambio en la composición del proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, cuyo monto global asciende a $35,111.75 millones.

Durante la sesión en la que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sustentó el Proyecto de Ley 644, Vásquez puso el foco en la reducción del gasto de funcionamiento y el aumento de los recursos destinados a inversión.

“Más allá del monto total, este presupuesto incorpora uno de los cambios más significativos en los últimos años”, afirmó el diputado, quien señaló que la nueva composición busca orientar una mayor proporción de los recursos hacia el desarrollo del país.

Según explicó, el gasto de funcionamiento pasaría de unos $23,713.7 millones contemplados en el presupuesto de 2026 a $22,547.6 millones en 2027. Esto representa una reducción cercana al 5%.

En contraste, la inversión aumentaría de aproximadamente $11,200 millones a $12,564.1 millones, un incremento cercano al 12%.

Vásquez calificó como significativo el comportamiento de ambos rubros y destacó que la inversión crecería más del doble de lo que se reduce el gasto corriente.

“Disminución del gasto de funcionamiento o corriente en 5% y aumento del gasto de capital o de inversión del 12%”, señaló.

El diputado agregó que, entre ambos movimientos, existe una diferencia de 17 puntos y afirmó que no recuerda que una variación de esta naturaleza se haya registrado anteriormente en el país.