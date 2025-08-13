El BCIE aprueba $20 millones para mipymes y productores en Panamá

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) reforzó su compromiso con el desarrollo económico de Panamá, aprobando una línea de crédito por $20 millones destinada a Banesco Panamá, informó la entidad multilateral.El objetivo principal de esta operación es impulsar el crecimiento de los sectores productivos y de la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), que son pilares fundamentales de la economía panameña.Esta inyección de capital permitirá a Banesco Panamá ampliar su capacidad de financiamiento, facilitando el acceso a recursos cruciales para más de 280 negocios. Destacaron que con estos fondos, los emprendedores y productores panameños podrán consolidar sus operaciones, invertir en mejoras y, lo más importante, generar más y mejores empleos. La iniciativa busca impactar positivamente en el desarrollo sostenible de estas empresas, que no solo son una fuente vital de trabajo, sino que también contribuyen a la estabilidad económica de la nación.La aprobación de esta línea de crédito destaca la visión del BCIE como un aliado estratégico en la región. Alianzas como la dada entre el BCIE y Banesco Panamá demuestran el papel del banco como un socio clave para sus países miembros, acercando soluciones financieras que generan un impacto real y tangible. La inversión en las mipymes y en los sectores productivos se considera una apuesta estratégica por un futuro más próspero y equitativo para todos los panameños.En un contexto global de constante evolución económica, el respaldo a los pequeños y medianos emprendedores es esencial para la resiliencia y el dinamismo de la economía. Con esta medida, el BCIE y Banesco Panamá se posicionan como impulsores activos del desarrollo económico, proporcionando las herramientas necesarias para que el motor productivo del país continúe su marcha.