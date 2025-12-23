El consumo repunta en Panamá impulsado por eventos comerciales

El Panama Black Weekend 2025, celebrado del 3 al 5 de octubre, registró un repunte significativo en la actividad comercial del país, impulsado tanto por el consumo interno como por el gasto de visitantes internacionales, de acuerdo con un análisis de Visa.

Según datos agregados de la compañía, que comparan un periodo de siete días alrededor del evento con el mismo lapso de 2024 —cuando se realizó del 13 al 15 de septiembre—, las categorías de retail shopping mostraron crecimientos relevantes, reflejando un mayor dinamismo del comercio durante la semana de la jornada promocional.

En el mercado doméstico, el gasto realizado con tarjetas Visa emitidas en Panamá aumentó en más de 20 % en las categorías de comercio minorista, evidenciando una mayor disposición de compra de los consumidores locales y un impacto directo del evento en la actividad económica nacional.

El comportamiento del gasto internacional también fue positivo. Las transacciones presenciales efectuadas por visitantes provenientes de los principales corredores de viaje hacia Panamá crecieron 30 % en las mismas categorías de consumo. Destacaron los incrementos registrados por turistas guatemaltecos, con un alza superior al 80 %; costarricenses, con casi 50 %; hondureños, con más del 20 %, y ecuatorianos, con cerca del 5 %.

Para Visa, estos resultados confirman el papel del país como destino regional de compras. “Los resultados observados durante Panama Black Weekend 2025 reflejan el impacto positivo que puede generarse cuando el sector privado colabora estratégicamente para atraer visitantes y potenciar la actividad comercial”, señaló Liz Marie Pareja, gerente general de Visa Panamá, Nicaragua y Belice, al destacar que el análisis de tendencias de viaje y consumo respalda la consolidación de Panamá como un hub regional.

Desde el sector comercial, la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom) subrayó la importancia de este tipo de iniciativas para atraer demanda externa. “Apacecom trabaja de manera constante para posicionar a Panamá como un destino atractivo para las compras, promoviendo los centros comerciales a nivel regional y atrayendo compradores internacionales que impactan positivamente la actividad comercial”, indicó su presidenta, Bonny Sánchez.

Los resultados corresponden al análisis de un periodo de siete días alrededor del Panama Black Weekend 2025, comparado con el mismo periodo del año anterior, y confirman el efecto del evento como catalizador del consumo y del turismo de compras en el país.