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Economía

El ISA cambia manuales de seguro y digitaliza trámites agropecuarios

Las nuevas coberturas de seguros pecuarios incluyen incidentes de hurto y complicaciones durante el parto bovino.
Las nuevas coberturas de seguros pecuarios incluyen incidentes de hurto y complicaciones durante el parto bovino. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 25/06/2026 18:05
El Instituto de Seguro Agropecuario eliminó la discrecionalidad en pólizas e incluyó coberturas contra hurto y plan piloto de café

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El Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) modificó de forma integral su estructura técnico-administrativa con la entrada en vigencia de los nuevos Manuales de Aseguramiento Pecuario y Agrícola. La medida, aprobada por el Comité Ejecutivo de la entidad mediante la Resolución C.E. N.º 003-2026, busca tecnificar las operaciones y erradicar la discrecionalidad en la aprobación y trámite de los expedientes de los productores nacionales a través de la implementación obligatoria de la plataforma informática ISA CORP.

La reglamentación, publicada en la Gaceta Oficial No. 30551, empezó a regir de manera inmediata y dejó sin efecto las versiones normativas anteriores. Con esta disposición, todo proceso que inicie el personal de la institución o los adquirientes de pólizas deberá someterse a las nuevas directrices de suscripción, tarifas y fiscalización de fincas.

Nuevas coberturas y penalizaciones

La actualización del marco normativo del ISA responde a la necesidad de modernizar los sistemas operativos unificados en todas las agencias regionales del país. Entre las principales novedades técnicas del sector pecuario destaca la inclusión de coberturas para riesgos críticos que afectaban la rentabilidad ganadera, tales como el hurto, la gestación y el parto. Asimismo, en el área agrícola se formalizó la integración del rubro de la pitaya y el establecimiento de un plan piloto diseñado exclusivamente para el sector cafetalero.

Sin embargo, los manuales también endurecen los controles financieros para los asegurados. El nuevo articulado incluye de forma explícita cuadros de sanciones, recargos por mala experiencia y condiciones estrictas para la cancelación de contratos en casos de alta siniestralidad. Estas herramientas permitirán a la gerencia técnica ajustar las primas o negar la protección estatal a las fincas que no cumplan con los estándares de manejo agropecuario exigidos.

Modernización del sistema

El ISA recibió la autorización legal para coordinar la migración de los expedientes físicos hacia el formato digitalizado. Previo a la divulgación del documento en la Gaceta Oficial, las autoridades institucionales desarrollaron jornadas de capacitación dirigidas al personal técnico de la sede central y de las agencias regionales, con el objetivo de asegurar la correcta aplicación de las tarifas de primas y los deducibles actualizados.

Los textos completos de los manuales modificados e índices de cuadros financieros se mantendrán a disposición pública en la sección de transparencia de la plataforma digital de la institución.

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