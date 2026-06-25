El ISA cambia manuales de seguro y digitaliza trámites agropecuarios

La actualización del marco normativo del ISA responde a la necesidad de modernizar los sistemas operativos unificados en todas las agencias regionales del país. Entre las principales novedades técnicas del sector pecuario destaca <b>la inclusión de coberturas para riesgos críticos que afectaban la rentabilidad ganadera, tales como el hurto, la gestación y el parto.</b> Asimismo, en el área agrícola se formalizó <b>la integración del rubro de la pitaya y el establecimiento de un plan piloto diseñado exclusivamente para el sector cafetalero</b>. Sin embargo, los manuales también endurecen los controles financieros para los asegurados.<b> El nuevo articulado incluye de forma explícita cuadros de sanciones, recargos por mala experiencia y condiciones estrictas para la cancelación de contratos en casos de alta siniestralidad</b>. Estas herramientas permitirán a la gerencia técnica ajustar las primas o negar la protección estatal a las fincas que no cumplan con los estándares de manejo agropecuario exigidos.