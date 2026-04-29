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Economía

Ganaderos e ISA avanzan en plan contra cuatrerismo

El Ministerio Público reporta siete condenas por casos de hurto pecuario en las provincias de Los Santos, Coclé, Chiriquí y Veraguas hasta la fecha.
El Ministerio Público reporta siete condenas por casos de hurto pecuario en las provincias de Los Santos, Coclé, Chiriquí y Veraguas hasta la fecha. DepositPhotos
Por
Mileika Lasso
  • 29/04/2026 15:27
El Instituto de Seguro Agropecuario analiza junto a ganaderos incorporar microchips y tecnología satelital en planes de seguros pecuario para reducir el hurto de cabezas en Panamá

El Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) avanza en la incorporación de herramientas tecnológicas dentro de su sistema de aseguramiento para enfrentar el hurto pecuario, un delito que afecta directamente la producción ganadera en Panamá.

De acuerdo con información difundida por el ISA en su cuenta oficial de X, su gerente general, Ariel Espino, sostuvo reuniones con representantes de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) para “unificar criterios en la planificación sobre el uso de tecnologías o dispositivos para enfrentar el hurto pecuario en Panamá”.

Según la vocería de la reunión realizada el 28 de abril en Santiago de Veraguas, participaron el presidente de Anagan capítulo Panamá, Samuel Vernanza, y el presidente del capítulo de Chiriquí, Virgilio Martínez, junto a autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y otros actores del sector.

Durante el encuentro, se evaluaron distintas alternativas tecnológicas como microchips, aretes, collares y dispositivos satelitales para el monitoreo del ganado. Estas herramientas buscan garantizar la identificación de los animales, su trazabilidad y la seguridad en las fincas.

“La intención es incorporar estas tecnologías dentro del sistema de aseguramiento del ISA para dar mayor garantía y seguridad a los productores”, explicó la fuente sobre lo discutido en la reunión.

Integración al sistema de seguros

Las propuestas analizadas apuntan a incluir estas soluciones dentro del Manual de Seguros del ISA, que actualmente se encuentra en proceso de revisión.

Además, se contempla el desarrollo de una plataforma que permita centralizar información del sistema pecuario, facilitar la trazabilidad del ganado y apoyar las acciones para prevenir o mitigar el hurto.

Como parte del proceso, el ISA prevé realizar nuevas reuniones con entidades como el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional y autoridades provinciales, con el fin de lograr una estrategia unificada a nivel nacional.

También se plantean acercamientos con empresas proveedoras de tecnología, así como la ejecución de planes piloto para validar las herramientas antes de su implementación.

Antecedentes del plan piloto

El ISA ya inició pruebas tecnológicas desde 2025. Según publicaciones previas de La Estrella de Panamá, el plan piloto incluye el uso de dispositivos de radiofrecuencia implantados en el ganado para su identificación y localización.

Este programa se desarrolla en al menos dos fincas en Panamá Este y Panamá Oeste, con cerca de 90 animales monitoreados, como parte de la estrategia para incluir la cobertura por hurto pecuario dentro de las pólizas.

Contexto judicial del delito

El Ministerio Público ha emitido al menos siete comunicados en 2026 relacionados con casos de hurto pecuario, que incluyen condenas, detenciones e imputaciones en provincias como Los Santos, Coclé, Chiriquí y Veraguas.

Entre los casos recientes, destaca la condena de nueve años de prisión a un hombre por el hurto de 30 reses en Los Santos, con un perjuicio económico estimado en $24,000, según la Procuraduría General de la Nación.

También se reportan detenciones provisionales por sustracción de bovinos, equinos y otros animales, lo que refleja la persistencia de este delito en distintas regiones del país.

Hasta el momento, no se cuentan con cifras consolidadas del total de casos de hurto pecuario en 2026 por parte del Ministerio Público por aparente fallas en la página web. Tampoco el ISA precisó en fechas concretas para la implementación nacional de las tecnologías evaluadas con la Anagan.

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