El rol de la mujer en el agro

A juicio de Elisa Juárez, vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y propietaria de la finca La Trinidad, en La Chorrera, lo que necesitan las mujeres para poder ingresar en el agro, de forma exitosa, es educación. “Siempre lo he dicho, lo que importa es capacitar a las mujeres para que tengan las armas para hacer frente a los desafíos del sector”, dijo la empresaria durante el foro ‘Innovación y liderazgo femenino en el agro panameño’, que desarrolló la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) y el movimiento Mujer + Panamá, este 19 de marzo.

El evento, que también contó con la participación de Dalia Gateño, CEO de Cerro Punta S.A.; Ingrid Bern, encargada de la granja La Micaela y Empresas Bern, y María Amoruso, directora de Grupo Pomelo, tuvo el objetivo de destacar el aporte y desafíos de las mujeres en el agro.

Entre esos desafíos se encuentra la discriminación y prejuicios que tienen las mujeres al ingresar en un sector culturalmente asociado a los hombres. “Mi abuelo me pedía que no me dedicara a esto, porque no quería ver a una mujer pasando por los sinsabores del renglón, pero era mi pasión y tenía que aceptar el reto”, dijo Amoruso.

Se trata de un reto que, según la empresaria, requiere de un enfoque correcto “es importante identificar un nicho de mercado y una marca personal que lo respalde, dado que el sector es muy amplio y requiere de especialización y aprendizaje”, valoró.

A esto hay que sumarle la organización, la cual, según Juárez, es necesaria para balancear la vida familiar y profesional. “El tiempo en familia no es negociable y eso requiere planificación”, alegó.

La vicepresidente del Conep indicó que el agro es un negocio que debe lidiar directamente con el impacto del cambio climático, las legislaciones que posee el país y los cierres periódicos de calles que se han dado en los últimos tiempos, los cuales conllevan un “gran obstáculo” para el agro que ha tenido que aprender a adaptarse. “En este sector hay muchas cosas importantes que no dependen de uno, pero el producto debe salir adelante porque hay que pagar cuentas”, acotó.

“Este sector es uno de los que más ayuda necesita, porque conseguir financiamiento y apoyo de algunos bancos es difícil. Todo el mundo se atreve a dar financiamiento cuando ven los resultados, pero mientras que eso se consolida, es muy difícil obtener el apoyo de algunas entidades bancarias y, si eres mujer, es más difícil”, añadió Juárez.

En relación con el cambio climático, de Gateño mencionó que en Cerro Punta han tenido que comenzar a implementar nuevas tecnologías para los cultivos, así como diferentes variedades de sembradíos. “El sector del agro es quizás el más afectado por este tema, pero hay innovaciones tecnológicas que buscan solventar esta situación”, concluyó.