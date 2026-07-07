Empleo en Panamá: descubre los sectores con mayor contratación para este tercer trimestre 2026

La última Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup Panamá revela que los empleadores prevén un mercado laboral activo para el tercer trimestre de 2026, con una tendencia neta de contratación ajustada estacionalmente de 11%. Sin embargo, esta cifra representa una caída de -33 puntos respecto al trimestre anterior y de -14 puntos frente al mismo período de 2025, reflejando un panorama de moderación. El sector con mayor dinamismo es Hospitalidad, que lidera con una expectativa de empleo de 44%, seguido por Sector público, salud y servicios sociales (31%), Servicios públicos y recursos naturales (26%) e Información (25%). En contraste, áreas como Finanzas & Seguros (15%) y Comercio & Logística (13%) se ubican por debajo del promedio nacional. Empleadores de la parte Metro Norte y otros reportan mejores expectativas para el próximo trimestre.

50% Metro Norte

50% Otros

15% Occidente

8% Metro Sur

8% Centro

Expectativas

El informe también arrojó que el 21% de los empleadores planean disminuir su plantilla laboral; el 32% estima un aumento de julio a septiembre 2026; el 45% de los empleadores no realizará cambios; el 2% no sabe aún qué pasará con su plantilla laboral. En cuanto al tamaño de las empresas, las más pequeñas —con menos de 10 empleados— reportan el mayor crecimiento con 36%, mientras que las organizaciones de 10 a 49 colaboradores anticipan una contracción de -10%, evidenciando un mercado laboral heterogéneos. “Este trimestre nos trae una tendencia de empleo de 11%. Quiere decir que, del total de las 200 empresas encuestadas, el 11% prevé una contratación de personas dentro del próximo trimestre. Principalmente, concentrado en áreas como hospitalidad y servicios públicos, apoyados en las obras que se están desarrollando a nivel local”, explicó Dadhjy Jiménez, gerente país de Manpower Panamá. Añadió que “bajamos con respecto a la cantidad de personas que se prevía contratar. Se disparó mucho el trimestre pasado y ahora descendimos. La tendencia de contratación era mayor en el mes anterior al que tenemos hoy en día”.

Para el próximo trimestre, los empleadores indicaron que están más dispuestos a pagar un salario superior por las habilidades de comunicación, colaboración y trabajo en equipo. Otras de las habilidades reconocida fueron: la adaptabilidad y deseo de aprender (81%), pensamiento crítico y resolución de problemas (80%), profesionalismo y ética (80%), liderazgo e influencia social (78%), habilidad para dar mentoria (76%), gestión del tiempo y priorizar (75%), cultura de inclusión (63%) y conocimiento digitales (61%). Jiménez también destacó las dificultades en habilidades blandas, especialmente en comunicación y liderazgo, que siguen siendo las más buscadas por los empleadores. “Si bien la inteligencia artificial tiene una tendencia importante para apoyarnos en muchos procesos, las habilidades blandas continúan siendo las más valoradas. En el área técnica, vemos ventas y servicio al cliente como una de las principales dificultades”, mencionó.