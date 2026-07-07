Empleo en Panamá: descubre los sectores con mayor contratación para este tercer trimestre 2026

Para el próximo trimestre, los empleadores indicaron que están más dispuestos a pagar un salario superior por las habilidades de comunicación, colaboración y trabajo en equipo. Otras de las habilidades reconocida fueron: la adaptabilidad y deseo de aprender (81%), pensamiento crítico y resolución de problemas (80%), profesionalismo y ética (80%), liderazgo e influencia social (78%), habilidad para dar mentoria (76%), gestión del tiempo y priorizar (75%), cultura de inclusión (63%) y conocimiento digitales (61%).Jiménez también destacó las dificultades en habilidades blandas, especialmente en comunicación y liderazgo, que siguen siendo las más buscadas por los empleadores. <i><b>'Si bien la inteligencia artificial tiene una tendencia importante para apoyarnos en muchos procesos, las habilidades blandas continúan siendo las más valoradas. En el área técnica, vemos ventas y servicio al cliente como una de las principales dificultades', </b></i>mencionó.