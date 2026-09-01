Empowoman 2026 apuesta por la conexión para impulsar el liderazgo femenino en Panamá

Una conversación entre compañeras de trabajo durante la pandemia terminó convirtiéndose en un encuentro que, desde su primera edición, superó las expectativas de sus organizadoras. Las preguntas sobre cambiar de carrera, decidir si tener hijos o sentirse merecedoras de los propios logros fueron el punto de partida de Empowoman, una iniciativa que en 2026 celebra cinco ediciones con una invitación: conectar. En entrevista con La Estrella de Panamá, Angie Picón, de Cardigans, explicó que el evento nació de las inquietudes de un equipo integrado mayoritariamente por mujeres. Al compartir esas dudas con figuras reconocidas de la televisión y la radio, descubrieron que detrás de sus trayectorias también existían inseguridades. “Resultó que era más común de lo que creíamos”, recordó Picón. Aquellos intercambios permitieron acercarse a experiencias que rara vez se percibían desde las pantallas y dieron forma a una propuesta de responsabilidad social basada en compartir aprendizajes. La expectativa inicial era reunir a unas 250 personas en un centro comercial. Sin embargo, según Picón, más de 1.200 asistentes participaron durante aquella primera jornada, que contó con Erika de la Vega como invitada internacional. Desde entonces, la gratuidad se ha mantenido como una característica central. Picón atribuyó esa posibilidad al respaldo de las marcas que participan en la iniciativa y destacó la importancia de facilitar el acceso a herramientas de desarrollo personal y profesional.

Conectar más allá de la tarima

Cada edición ha respondido a un concepto. Después de abordar la reinvención, la resiliencia, la constancia y la autenticidad, Empowoman dedicará su quinta entrega a la conexión. La intención, explicó Picón, es que las asistentes encuentren información útil y establezcan relaciones entre ellas. El intercambio no termina cuando concluyen los conversatorios: también ocurre entre quienes comparten intereses, proyectos o desafíos. Como ejemplo, mencionó a mujeres que se organizan desde distintas provincias, entre ellas Chiriquí, para viajar juntas al evento. Algunas también ofrecen su tiempo como voluntarias, una participación que, a su juicio, ha contribuido a mantener viva la propuesta. El impacto aparece además en historias individuales. Picón relató el caso de una asistente que conservaba los apuntes de la primera intervención de De la Vega. Tiempo después, le contó que había emigrado, ahorrado y aprendido de otros empresarios antes de regresar a Panamá para abrir su negocio. Para la organizadora, esos testimonios reflejan el valor de escuchar experiencias cercanas. “Cuando las speakers se sientan en tarima son una mujer más”, expresó. El propósito es compartir aquello que les ha funcionado, desde una conversación que permita reconocer dudas y posibilidades comunes.

Un trabajo que empieza un año antes

La organización de Empowoman comienza al terminar la edición anterior. Según Picón, durante cada encuentro se anuncia la siguiente fecha, lo que exige adelantar parte del trabajo creativo y de planificación. Luego se define el eje temático y se revisan los conversatorios que despertaron mayor interés. Las finanzas han ganado atención, junto con asuntos como bienestar, emprendimiento y belleza. A partir de esos temas se seleccionan las participantes y se coordinan sus agendas. Picón calculó que entre 100 y 120 mujeres han pasado por la tarima. Para la invitación internacional, el equipo considera varias opciones y evalúa su afinidad con la diversidad cultural del público en Panamá. La evolución del programa, sostuvo, responde a lo que las propias asistentes buscan y necesitan.

Liderar también implica reconocer los límites