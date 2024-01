Perder el miedo

Una de las razones por las que muchas personas no se atreven a emprender es el miedo ya sea a no triunfar, a cometer algún error o a no poder manejar el tiempo de forma correcta.

“Uno de los componentes importantes de este proyecto es que invita al emprendedor a reflexionar, que entienda el por qué de su negocio y hacia donde desea llevarlo en un futuro”, explicó Vásquez. “Pero también invita al autoconocimiento, saber de las fortalezas, debilidades y oportunidades que todos poseen en su proceso. Eso permite que las personas se enfoquen en aquello que los va a impulsar y a trabajar en base a sus capacidades” agregó.

El proceso de capacitación de “Emprendedores Banesco” incluye conversar sobre los miedos de las personas y reducirlos. “Siempre el acompañamiento es muy importante”, aseguró Vásquez.

“Al llegar a un sector para capacitar, el emprendedor se queda con nosotros en todo su proceso. Permite ese sentimiento de pertenencia y lo ayuda a saber que nunca estará solo en su camino de aprendizaje y desarrollo”.