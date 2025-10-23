En Banconal incentivamos el hábito del ahorro con ‘Mi futuro Banconal’

La primera institución bancaria del país, ha dado un paso firme hacia la educación financiera de las nuevas generaciones con el lanzamiento oficial de <b>'Mi Futuro Banconal'</b>, una cuenta de ahorros exclusiva para niños, niñas y adolescentes.«En Banco Nacional de Panamá creemos que educar en el valor del ahorro es sembrar las bases de un futuro sólido y responsable. Hoy presentamos con orgullo la Cuenta de Ahorro ‘Mi futuro Banconal’, una iniciativa pensada especialmente para nuestras niñas, niños y jóvenes, que busca acompañarlos en sus primeros pasos hacia una buena gestión financiera», expresó Eric Calderón, gerente general encargado.Y es que, como parte de nuestro compromiso social, a lo largo de 121 años de historia, <b>Banco Nacional de Panamá </b>tiene el compromiso de bancarizar a la población a través de una amplia oferta de servicio y productos, que en esta oportunidad van enfocados a la niñez panameña.'Mi futuro Banconal' es una cuenta de ahorros exclusiva para menores de edad, entre 0 y 17 años.De fácil apertura ya que no requiere un depósito mínimo. Se necesita la cédula juvenil o certificado de nacimiento del menor, cédula y evidencia de ingresos de madre, padre o tutor legal.Esta cuenta ofrece beneficios prácticos y promueve hábitos financieros responsables desde temprana edad, ayudando a que cada decisión de ahorro sea una oportunidad para aprender y crecer.Con 'Mi futuro Banconal' reafirmamos nuestro compromiso con la educación financiera y con el futuro de las nuevas generaciones, fortaleciendo la confianza de las familias y apoyando la cristalización de metas a largo plazo.