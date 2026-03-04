En Panamá rechazan QR en etiquetado de alimentos; exigen sellos físicos de advertencia

El debate sobre la salud pública y el derecho a la información nutricional ha tomado un nuevo impulso en la Asamblea Nacional. Tras la reciente sesión de la subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, se trazó una hoja de ruta crítica para la unificación de los proyectos de ley 402 y 445, los cuales buscan establecer la obligatoriedad del etiquetado frontal de advertencia en el país. Betty Cruzado, directora del Movimiento de Alimentación Saludable, alzó la voz para advertir sobre los riesgos de las alternativas digitales que sectores comerciales intentan posicionar. La controversia central radica en la propuesta de utilizar códigos QR en lugar de sellos físicos de advertencia. Cruzado alertó que “un QR no es una etiqueta, es un sistema de información” que genera una brecha de exclusión inaceptable. Según ella, condicionar el acceso a datos nutricionales a la tenencia de un celular con carga y conectividad vulnera la Ley 45 de 2007 (Ley de Acodeco). Esta postura fue respaldada por Ariel Ayala, vocero de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), quien reiteró que el etiquetado frontal es una extensión directa del derecho constitucional a la información de todos los consumidores.

Unificación legislativa

El diputado Miguel Campos, presidente de la subcomisión, dijo que tras escuchar a diversos sectores —incluyendo a la Cámara de Comercio, el Sindicato de Industriales (SIP) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada— se dio plazo hasta el 9 de marzo para recibir propuestas de modificación por escrito. El objetivo es fusionar el proyecto 445, presentado por Campos para promover decisiones saludables, con el proyecto 402 del diputado Jairo Salazar, que busca la obligatoriedad del etiquetado nutricional a nivel nacional. Debido a la similitud de sus objetivos, ambas iniciativas se convertirán en un solo texto legal que será presentado ante la comisión técnica. Este paso legislativo es visto con urgencia por organismos internacionales. Elka González, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), reveló una cifra alarmante: Panamá ha sido seleccionado mundialmente para liderar el plan contra la obesidad debido a los altos índices de la enfermedad en su población. Para la OPS, el control de los alimentos a través de un etiquetado claro es la herramienta fundamental para que el ciudadano tome conciencia de lo que adquiere.

Educación

Más allá de la logística comercial, Cruzado advirtió que en las escuelas panameñas el uso de celulares está prohibido, lo que invalidaría el uso de un QR como herramienta educativa para que los niños identifiquen el exceso de azúcar o sodio. “Los niños deben ser educados desde cortas edades para prevenir la diabetes y el cáncer”, señaló, defendiendo el uso de sellos visuales que incluso un menor que no sabe leer pueda comprender. Asimismo, la preocupación se extiende a las comarcas y pueblos indígenas que carecen de infraestructura eléctrica o antenas de telefonía. Para estos sectores, la implementación de un sistema digital representaría el fin de su derecho a saber qué consumen. Cruzado recordó que el artículo 105 de la Constitución mandata al Estado a velar por la salud nacional, desestimando los argumentos de inconstitucionalidad presentados por algunos gremios y asegurando que la industria debe actuar con ética y lealtad hacia un consumidor que hoy, más que nunca, exige transparencia.