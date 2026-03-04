En Panamá rechazan QR en etiquetado de alimentos; exigen sellos físicos de advertencia

Más allá de la logística comercial, Cruzado advirtió que en las escuelas panameñas el uso de celulares está prohibido, lo que invalidaría el uso de un QR como herramienta educativa para que los niños identifiquen el exceso de azúcar o sodio. 'Los niños deben ser educados desde cortas edades para prevenir la diabetes y el cáncer', señaló, defendiendo el uso de sellos visuales que incluso un menor que no sabe leer pueda comprender. Asimismo, la preocupación se extiende a las comarcas y pueblos indígenas que carecen de infraestructura eléctrica o antenas de telefonía.Para estos sectores, la implementación de un sistema digital representaría el fin de su derecho a saber qué consumen.Cruzado recordó que el artículo 105 de la Constitución mandata al Estado a velar por la salud nacional, desestimando los argumentos de inconstitucionalidad presentados por algunos gremios y asegurando que la industria debe actuar con ética y lealtad hacia un consumidor que hoy, más que nunca, exige transparencia.