¿Es la ‘zambianización’ el modelo que Panamá perdió?

Si la política pone las reglas, la Fundación Trident (el brazo social de FQM en Zambia) pone el rostro humano. Kafula Mutale-Kutontonkanya y su equipo lideran una operación que va mucho más allá de la responsabilidad social tradicional. Su radio de influencia abarca 50 kilómetros (km) alrededor de la mina, tratando a cada habitante como parte de la 'comunidad anfitriona'.'Sin la participación de la comunidad, nuestra operación duraría solo una semana', aseguró Mutale-Kutontonkanya, quien explicó que la fundación se basa en dos pilares: aceptación social y sostenibilidad. A diferencia de los proyectos comunitarios en Panamá, que a menudo fueron percibidos como paliativos temporales, en Zambia se busca que la vida de la comunidad supere la vida de la mina.Michael Agongo, gerente en Kansanshi Development Corp, detalló que la fundación ha emitido $375,000 en subvenciones retornables (préstamos sin intereses) para capital semilla. El 80 % de los vegetales consumidos en los comedores de la mina provienen de pequeños agricultores locales. El 53 % de la mano de obra en el sitio proviene de la provincia del Noroeste, gracias a programas de capacitación en habilidades críticas como la conducción de maquinaria pesada.