Estrategia Nacional de Competitividad alcanza 74% de avance en 2026

La Estrategia Nacional de Competitividad (ENC) 2024-2029, concebida como un plan integral para fortalecer las capacidades productivas e institucionales del país, cumple su segundo año de ejecución con resultados que reflejan tanto avances concretos como desafíos pendientes.

El informe de monitoreo al 27 de marzo de 2026 revela que, de las 35 acciones previstas para el periodo comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, un total de 26 se encuentran en curso, lo que representa un 74 % del total. Una acción ha sido completada, equivalente al 3 %, mientras que ocho acciones, es decir el 23 %, aún no han iniciado.

Este panorama muestra un nivel de dinamismo en la gestión, pero también evidencia la necesidad de acelerar la ejecución para cumplir con los objetivos trazados.

En cuanto a los hitos, que constituyen los pasos específicos de cada acción, el informe señala que de los 285 programados, 33 han sido culminados, lo que equivale al 12 %. Otros 101 hitos, correspondientes al 35 %, están en proceso de ejecución, mientras que 151, es decir el 53 %, permanecen pendientes.

La diferencia entre el porcentaje de acciones en curso y el bajo nivel de hitos completados refleja que, aunque la estrategia avanza en su implementación, aún falta consolidar resultados tangibles que permitan medir el impacto de manera más clara.

Los avances más significativos se registran en áreas clave como infraestructura, capital humano e institucionalidad. En infraestructura, se destacan proyectos de vivienda ejecutados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que a marzo de 2026 ha entregado 4,883 soluciones habitacionales, contribuyendo a una reducción estimada del déficit en 2.71 %.

En el ámbito de salud, el Ministerio de Salud reporta la culminación de hospitales como el General de Bugaba y el Manuel Amador Guerrero, mientras que la construcción del Hospital de Metetí alcanza un 74 % de avance. En educación, el Ministerio de Educación ha impulsado la construcción y mejora de planteles en el interior del país, varios de ellos con avances superiores al 95 %, además de implementar el sistema PROVEL para la selección y nombramiento de docentes, lo que ha permitido realizar concursos públicos con más de 3,000 participantes en un proceso transparente y eficiente.

El capital humano también registra progresos con la actualización de 276 programas de estudio en distintos niveles educativos y el relanzamiento del programa de laptops para estudiantes, que busca incorporar herramientas tecnológicas en el aprendizaje.

En el área de desarrollo empresarial, se han diseñado programas formativos alineados con la demanda del sector turismo y se han firmado convenios con empresas para fortalecer la vinculación entre formación y empleo. Asimismo, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano avanza en la creación de un canal digital directo con el sector empleador y en estudios de prospectiva para identificar sectores prioritarios y brechas tecnológicas.

A pesar de estos avances, el informe subraya que más de la mitad de los hitos aún no han iniciado, lo que plantea un reto para los próximos meses