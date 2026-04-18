‘No es minar, es procesar’: el destino del cobre acumulado en Donoso

La dimensión social de la resolución del MICI se traduce en una reactivación del mercado laboral en Colón y Coclé. El proceso requiere la creación de 1,000 nuevas plazas directas para operar la planta, además de activar un encadenamiento que involucra a unas 1,200 compañías proveedoras. Watemberg estima que, sumando los servicios de alimentación, transporte, logística y mantenimiento, se crearán unas 3,000 plazas indirectas, beneficiando a un total de 4,000 familias.En un momento donde el desempleo en Panamá supera el 10.45%, esta reactivación es vista como parte de la solución. El interés ciudadano es innegable: cuando se habilitó el portal para recibir hojas de vida, 60,000 panameños se postularon, sostuvo. 'Imagínate que llenemos el estadio Rommel Fernández, no una vez, sino dos veces. Son 60,000 panameños que dijeron aquí estoy y yo quiero aportar a hacer minería bien hecha', destaca Watemberg. La especialista define a la industria como un 'elevador de la calidad de vida... un elevador social que cuando llega a un municipio y a un territorio impacta en protección ambiental, en educación, en formación y nuevas oportunidades para jóvenes'.En conclusión, la autorización para procesar el <i>stockpile</i> en Donoso representa un equilibrio entre la urgencia ambiental dictada por MiAmbiente y la necesidad fiscal y social gestionada por el MICI. Con una hoja de ruta de 11 meses, Panamá busca demostrar que puede manejar sus recursos de manera responsable y transparente. Watemberg enfatizó que este proceso es la oportunidad de mostrar que la minería puede ser 'productiva, competitiva y sostenible', posicionando al país como un actor relevante en la conversación de la transición energética mundial.