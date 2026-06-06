Atención usuarios: Metro de Panamá anuncia cambios en accesos por obras en Albrook

El Metro de Panamá informó que desde este sábado 6 de junio estará habilitado un nuevo acceso peatonal para los usuarios que se desplazan desde las áreas de Amador y Curundú hacia la estación Albrook y la Terminal de Transporte.

La medida forma parte de los trabajos de construcción que se desarrollan en el sector y permitirá avanzar en la instalación de vigas sísmicas y en la extensión de la nueva losa del vestíbulo, infraestructura que dará servicio tanto a la Línea 1 como a la futura expansión del sistema.

Debido a estas labores, algunas rutas de circulación peatonal serán modificadas temporalmente. Por ello, la entidad recomendó a los usuarios seguir la señalización instalada y utilizar únicamente los accesos habilitados para garantizar una movilidad segura dentro del área de obras.

El Metro de Panamá reiteró que la estación Albrook continuará operando con normalidad, por lo que los servicios de transporte no se verán afectados por los cambios en los accesos peatonales.