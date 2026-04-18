Desempleo y costo de vida, las preocupaciones del panameño

El economista Patricio Mosquera destacó que 'el empleo y el costo de la vida no son temas abstractos: son, probablemente, las dos variables que más inciden hoy en la percepción de bienestar de los hogares y en la confianza que la ciudadanía deposita en la economía y en sus instituciones', subrayando la necesidad de transformar esa preocupación en una agenda de soluciones compartidas.En la misma línea, el economista Fernando Antonio Gittens Dunker precisó que el rol de las empresas y los gremios debe entenderse en su justa dimensión: 'los gremios no son generadores directos de empleo formal; su misión es estratégica: impulsan el emprendimiento, proponen políticas públicas y crean el entorno técnico necesario para la inversión'. Gittens enfatizó que la generación de empleo es responsabilidad empresarial, pero requiere del Estado como facilitador mediante seguridad jurídica y estímulos a la inversión, mientras que la moderación de precios debe surgir de un mercado competitivo y eficiente.