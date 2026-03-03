Estudio alerta sobre sesgos de género en la IA en Panamá

El informe cita estudios internacionales que indican que una parte significativa de adolescentes conversa con chatbots sobre temas personales y emocionales. En ese contexto, la IA deja de ser solo una herramienta tecnológica y se convierte en un interlocutor que influye en la construcción de identidad.Para los autores, el riesgo no radica únicamente en la tecnología, sino en aceptar sus respuestas como neutrales o definitivas. Si no se cuestionan los patrones que reproducen, los algoritmos pueden consolidar desigualdades en ámbitos como empleo, autoestima y roles familiares.Por otra parte, los resultados plantean retos para el sistema educativo, el debate sobre alfabetización digital y las políticas públicas vinculadas a igualdad de género.El informe invita a auditar y revisar los sistemas de inteligencia artificial para evitar que automaticen prejuicios históricos y condicionen las expectativas de las nuevas generaciones.En Panamá, donde el acceso a herramientas digitales crece entre la población joven, el estudio abre una discusión sobre cómo garantizar que la tecnología funcione como herramienta de oportunidad y no como reproductora de brechas culturales.