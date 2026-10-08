Estudios clínicos e IA: Los sectores que pueden consolidar a Panamá como ‘hub’ económico de salud

Panamá reúne condiciones geográficas y tecnológicas clave para consolidarse como un centro estratégico de salud en Centroamérica y el Caribe. Frente a desafíos estructurales como la escasez de médicos radiólogos —con un promedio regional de apenas 1.5 a 2 especialistas por cada 100,000 habitantes—, la implementación de tecnología de punta y la eficiencia en el gasto público surgen como los motores esenciales para transformar la atención del paciente. Así lo plantearon Bryan Rossi, director regional de Lunit para Latinoamérica; Patrick Eckert, Area Head de Roche Pharma para América Latina y el Caribe; y Fernando Ruiz, líder de Políticas Públicas de Roche, durante entrevistas exclusivas con La Estrella de Panamá en el encuentro Roche Press 2026 en Costa Rica.

Uso de la IA

Inteligencia artificial en la CSS y el Minsa: un modelo de éxito Una de las experiencias más concretas del avance panameño radica en la alianza iniciada en 2023 entre las autoridades sanitarias y Lunit, firma surcoreana especializada en IA para la detección de cáncer de mama y tórax. Esta plataforma procesa anualmente más de 200,000 estudios en la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa). ”En Latinoamérica tenemos un déficit notorio de especialistas que provoca fatiga en los médicos y abre margen al error humano o a casos pasados por alto. La IA actúa como una herramienta de soporte que analiza la densidad mamaria e identifica lesiones malignas, priorizando las imágenes con un 90% de probabilidad de riesgo para que los radiólogos atiendan de inmediato los casos urgentes”, explicó Bryan Rossi. Rossi reveló que en Panamá la herramienta ha permitido rescatar casos en los que la revisión inicial no mostraba hallazgos claros, pero que al ser filtrados por la plataforma revelaban malignidades tempranas, permitiendo llamar a tiempo a las pacientes. “Panamá se ha convertido en un sitio de referencia por su capacidad de adopción tecnológica. La IA no viene a reemplazar al médico, sino a darle certidumbre y acelerar un diagnóstico preciso y oportuno”, acotó.

Tiempo de espera

Por su parte, Patrick Eckert coincidió en que la inteligencia artificial y la unificación del expediente médico digital posicionan a Panamá como un hub de innovación. “Al conectar los sistemas e incorporar algoritmos en lecturas diagnósticas, reducimos el tiempo de evaluación mamográfica de 40 a solo 10 minutos. Esto permite acortar listas de espera que en la región suelen tomar hasta 7 meses entre el diagnóstico y el tratamiento, reduciéndolas a solo unos días”, detalló Eckert. Además de acelerar la atención, Eckert enfatizó que conectar los datos de salud optimiza la compra y el inventario de medicamentos, brindando eficiencia a la gestión fiscal. En materia de investigación científica, Fernando Ruiz destacó que el país posee clínicas de alto nivel y un cuerpo médico capacitado para liderar ensayos clínicos en la región. Esto no solo atrae inversión extranjera, sino que permite probar terapias innovadoras en la población local antes de que salgan al mercado. Sin embargo, Eckert advirtió sobre la importancia de la continuidad. “Lo crucial es garantizar que, al terminar el estudio clínico, el Estado asegure que el paciente mantenga el tratamiento”.

Tiempo de espera

A pesar de los logros en salud digital, el presupuesto estatal de salud sigue siendo una asignatura pendiente. Panamá mantiene un gasto sanitario inferior al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta brecha se acentúa cuando se realizan recortes presupuestarios al sector salud para redirigir fondos a la estructura política. Ruiz advirtió que la desatención del presupuesto estatal eleva el “gasto de bolsillo” de las familias y genera una “factura invisible” que termina pagándose con muertes prevenibles e incapacidad laboral. ”Panamá tiene una enorme voluntad de seguir invirtiendo. El desafío ahora es sostener la eficiencia, consolidar la tecnología y asegurar que la innovación llegue a todos los panameños”, concluyó Eckert.

La Región