Excanciller Álvarez De Soto: ‘Panamá debe replicar la exitosa agenda de Costa Rica ante la OCDE’

Costa Rica desde su integración como el 38avo miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2021 viene desarrollando una agenda de integración económica y comercial que a juicio de excanciller panameño, Francisco Álvarez De Soto, Panamá debería replicar; una oportunidad que las dos pasadas administraciones de gobierno dejaron pasar.

“Cuándo se aprenderá en Panamá, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio e Industrias y ProPanamá, que en Costa Rica, el Ministerio de Comercio Exterior, no es un enemigo al que aplicarle medidas proteccionistas, si no que es el mejor socio y aliado que puede tener el país en materia de integración comercial internacional, no solo a nivel centroamericano, si no en general. Panamá tiene mucho que aprender y copiar de Costa Rica, empezando por su modelo y experiencia para, ojalá, lanzar y completar la tan necesaria adhesión de Panamá a la OCDE, instrumento más que necesario para garantizar el futuro desarrollo económico y comercial del país”, reflexionó.

La reacción del excanciller panameño surge porque el 10 de diciembre pasado, el costarricense Ministerio de Comercio Exterior anunció que el país presidirá la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE en 2025, con lo que logra una gran jornada en la organización con encuentros de alto nivel y participaciones en el Informe de Perspectivas Económicas de América Latina y el Caribe 2024.

“Gran ejemplo el que da el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica y Manuel Tovar [ministro] en materia de integración comercial internacional real y efectiva a Latinoamérica. Panamá, Ministerio de Comercio e Industrias, ministro Julio Moltó deberían mirar, más y mejor a Costa Rica, como un aliado y socio y verlo como modelo para buscar su adhesión a la OCDE que es futuro”, compartió en su cuenta en X, antes Twitter.

Y, además, Álvarez De Soto coincidió posteriormente con el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), del 5 de diciembre, donde Costa Rica fue favorecida en una disputa comercial y sanitaria que data del año 2020.

El excanciller comentó a “La Decana” que: “Nuestro vecino Costa Rica ha desarrollado una más que exitosa y probada agenda de integración económica y comercial internacional, que supera con mucho a la que hemos avanzado en Panamá que, desafortunadamente, se vio significativamente frenada durante las administraciones del presidente [Juan Carlos] Varela y del presidente [Laurentino] Cortizo, que decidieron adoptar medidas comerciales más bien restrictivas y proteccionistas que, en el largo plazo están probando negativas”.

“En el caso concreto de nuestra relación económica y comercial con Costa Rica, en lugar de trabajar en el desarrollo de una valiosa área de libre comercio existente entre ambos países y de estos dos con el resto de la región, en la última década se optó por frenarla creyendo que con la aplicación de barreras no arancelarias al comercio bilateral con Costa Rica se ‘protegía’ a la producción nacional, cuando en realidad lo que se ha hecho es profundizar la falta de competitividad y desincentivar el apetito exportador”, dijo Álvarez De Soto.

“Las medidas que en su momento se aplicaron contra ciertas importaciones costarricenses se han probado inconsistentes con las obligaciones de Panamá al amparo de los acuerdos de la OMC y eso es lo que señala el laudo del OSD de la OMC. Ni más ni menos. Cualquier idea que se proponga para dilatar el cumplimiento del laudo y por tanto restablecer el flujo comercial entre ambos países, solo contribuirá a profundizar el problema en vez de trabajar en la solución”, señaló.

A su juicio “una solución que en mi opinión debería pasar por trabajar en fomentar la relación económica y comercial con un socio y vecino que está haciendo cosas bien y de las que Panamá puede aprender y beneficiarse. Entre ellas está estudiar, analizar y porque no, emular su proceso para acceder a la OCDE que, como señalé en un artículo publicado por ustedes semanas atrás [OCDE: ¿Nos sentamos a la mesa o seguimos siendo el menú? I, del 25 de octubre de 2024], debería ser el gran proyecto de integración económica internacional del país a futuro para buscar un nuevo impulso en su desarrollo económico, tal y como fue, en su día, el gran proyecto y esfuerzo de transformación y desarrollo económico que afrontó Panamá para acceder a la OMC”.

En su citado escrito en La Estrella de Panamá, el diplomático hace hincapié en que: “Es innegable que la relación de Panamá con la OCDE ha sido escabrosa, apasionada y, sobre todo, muy debatida a lo largo de los años. Por mi parte, he sido muy crítico tanto con la injusta agenda que la OCDE ha desplegado contra Panamá, como con la forma como Panamá ha respondido a dicha agenda”, y además hace un breve recuento de los intentos del país desde 2001 de mejorar su imagen, ya que las listas discriminatorias han afectado la competitividad y atractivo del país.