Expocomer 2026 busca superar los $204 millones en negocios y consolidar a Panamá como hub comercial

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) proyecta que Expocomer 2026 supere las expectativas de transacciones comerciales registradas en ediciones anteriores, consolidándose como uno de los principales encuentros de negocios de América Latina.

La feria se realizará del 10 al 12 de marzo en el Panama Convention Center, como parte de un conjunto de cinco exposiciones internacionales organizadas por el gremio empresarial. Los organizadores esperan superar los $204 millones en transacciones comerciales, cifra alcanzada durante la edición de 2025.

Expocomer forma parte de una plataforma ferial más amplia que incluye Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional, eventos que buscan dinamizar el comercio, atraer inversiones y fortalecer las conexiones empresariales en la región.

Según la CCIAP, la edición de 2026 contará con la participación de más de 600 empresas provenientes de más de 30 países, además de miles de visitantes y delegaciones empresariales interesadas en establecer alianzas estratégicas y cerrar acuerdos comerciales.

El presidente del gremio, Juan Arias, destacó que estas exposiciones buscan posicionar a Panamá como un centro regional de ferias, congresos y encuentros empresariales, aprovechando su conectividad internacional y su papel histórico como puente entre mercados.

Durante los tres días de actividades, empresarios, compradores internacionales y representantes de distintos sectores productivos participarán en ruedas de negocios, presentaciones de productos y encuentros de networking, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades comerciales.

Expocomer, considerada la “vitrina del comercio mundial” en la región, reúne a empresas de sectores como alimentos y productos agropecuarios, textiles y accesorios, tecnología y electrónica, entre otros rubros estratégicos.

Para la CCIAP, este tipo de ferias no solo impulsa la actividad económica inmediata, sino que también fortalece la imagen de Panamá como una plataforma logística y comercial clave para América Latina, capaz de conectar mercados de distintas regiones del mundo.

El gremio empresarial sostiene que la participación internacional en estos eventos refleja la confianza de inversionistas y empresarios en las capacidades del país para facilitar negocios, promover la innovación y servir como punto de encuentro para el comercio global.