Expocomer 2026: Panamá en el centro del comercio internacional

Panamá volvió a colocarse en el centro del comercio internacional con la inauguración oficial de Expocomer 2026, el evento empresarial organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), que reúne durante tres días a delegaciones, inversionistas y empresarios de más de 30 países.La ceremonia de apertura se realizó en el Panama Convention Center, donde autoridades gubernamentales, representantes del sector privado y delegaciones internacionales participaron en el tradicional corte de cinta que marcó el inicio del bloque ferial más importante de la región.En representación del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, asistió el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien transmitió un mensaje del mandatario destacando el papel del país como plataforma estratégica para los negocios.'Panamá es un país abierto al comercio mundial, con una economía sólida y un sistema que favorece la inversión extranjera', señaló el mensaje presidencial, subrayando que la presencia de cientos de empresas internacionales demuestra la confianza en el país como destino para hacer negocios.