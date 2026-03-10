Expocomer 2026: Panamá en el centro del comercio internacional

Panamá volvió a colocarse en el centro del comercio internacional con la inauguración oficial de Expocomer 2026, el evento empresarial organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), que reúne durante tres días a delegaciones, inversionistas y empresarios de más de 30 países. La ceremonia de apertura se realizó en el Panama Convention Center, donde autoridades gubernamentales, representantes del sector privado y delegaciones internacionales participaron en el tradicional corte de cinta que marcó el inicio del bloque ferial más importante de la región. En representación del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, asistió el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien transmitió un mensaje del mandatario destacando el papel del país como plataforma estratégica para los negocios. “Panamá es un país abierto al comercio mundial, con una economía sólida y un sistema que favorece la inversión extranjera”, señaló el mensaje presidencial, subrayando que la presencia de cientos de empresas internacionales demuestra la confianza en el país como destino para hacer negocios.

Panamá como punto de encuentro global

Durante el acto inaugural, el presidente de la CCIAP, Juan Arias Strunz, resaltó que la feria refleja el papel histórico de Panamá como punto de conexión entre mercados. “Panamá no es solo una ubicación estratégica; es una plataforma para generar crecimiento y oportunidades. Estas exposiciones muestran cómo el país se abre al mundo para hacer negocios”, afirmó. Arias también destacó que, en un contexto global marcado por cambios en las cadenas de suministro y tensiones geopolíticas, los países capaces de convertirse en puntos de encuentro para el comercio serán los que prosperen, rol que Panamá puede desempeñar gracias a su conectividad logística, financiera y tecnológica. Por su parte, el presidente de la Comisión Organizadora de Exposiciones de la CCIAP, Aurelio Barría Pino, recordó que la plataforma ferial es parte de una tradición histórica de intercambio comercial que se remonta a la época colonial con la feria de Portobelo. “Cada edición que inauguramos honra nuestra historia y proyecta nuestro futuro. Panamá sigue posicionándose como un lugar donde el mundo se encuentra para intercambiar bienes, ideas y capital”, señaló.

Cinco exposiciones en una sola plataforma

La edición 2026 integra cinco grandes exposiciones internacionales: Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional Panamá. En conjunto, estas ferias reúnen a más de 600 empresas expositoras y generan un movimiento económico que supera los 200 millones de dólares en transacciones comerciales, además de una derrama económica estimada en 45 millones de dólares para Panamá. La feria principal, Expocomer, considerada la “vitrina del comercio mundial” en la región, ocupa más de 16.000 metros cuadrados de exhibición y presenta productos de sectores como alimentos, textiles, cosméticos, tecnología y manufactura.

Participación internacional y nuevas delegaciones

La confianza internacional en la plataforma panameña se refleja en la llegada de delegaciones empresariales de América, Europa, Asia y Medio Oriente. Entre los países participantes se encuentran Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Corea del Sur, India, Emiratos Árabes Unidos y China, entre otros. Además, en esta edición debutan como países expositores Grecia y Suiza, ampliando la presencia europea en la feria. El evento también cuenta con 15 misiones comerciales internacionales, cuyos integrantes buscan establecer alianzas estratégicas y explorar oportunidades de inversión en la región.

Innovación y nuevas oportunidades de negocio

Como parte de las innovaciones de este año, los organizadores implementaron un sistema digital de acceso que elimina más de 10.000 pases impresos, reemplazándolos por códigos QR personalizados para expositores y visitantes. Además de las exposiciones, la agenda incluye congresos, ruedas de negocios, foros especializados y encuentros empresariales que abordarán temas como logística, innovación tecnológica, franquicias, turismo y energía. Las ferias estarán abiertas al público y a compradores especializados del 10 al 12 de marzo, en horario de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., consolidando a Panamá como uno de los principales escenarios para el comercio internacional en América Latina.

