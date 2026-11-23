La reactivación de la industria bananera panameña comienza a consolidarse como una de las principales señales de recuperación económica en Bocas del Toro, una provincia que vio afectada una de sus actividades productivas más importantes tras la crisis que llevó a la paralización de operaciones de Chiquita Panamá. Hoy, con el regreso de las exportaciones a mercados internacionales, el reinicio de las labores en las fincas bananeras y una recuperación progresiva de los volúmenes de producción, tanto el Gobierno como el sector exportador coinciden en que el país podría volver a niveles normales de exportación en 2027. Las perspectivas positivas fueron respaldadas recientemente por el presidente de la Asociación Panameña de Exportadores (APEX), Arturo Siu, quien señaló que el sector ha logrado recuperar cerca del 75% de la actividad exportadora que se perdió durante la crisis. Según explicó, las exportaciones de banano llegaron a registrar una caída superior al 50%, pero durante el último año se ha observado un repunte sostenido que permite proyectar una recuperación total en los próximos meses. Siu destacó que “el proceso ha sido gradual debido a las particularidades de la actividad agrícola, que depende de ciclos de producción, recuperación de plantaciones y factores climáticos”. Sin embargo, indicó que la expectativa del sector es alcanzar en 2027 los niveles de exportación que mantenía el país antes de la crisis.

Cifras

La recuperación del banano cobra especial relevancia debido a que históricamente ha sido uno de los principales productos de exportación de Panamá. No obstante, los efectos de la paralización de operaciones en Bocas del Toro quedaron reflejados directamente en las cifras del comercio exterior nacional. Datos de la Oficina de Inteligencia Comercial del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), basados en estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), muestran que durante 2025 las exportaciones panameñas alcanzaron un récord histórico de $980,1 millones, el valor más alto registrado en los últimos 16 años. Sin embargo, ese desempeño estuvo acompañado por un cambio significativo en la composición de la oferta exportable del país. Por primera vez en muchos años, el banano dejó de ocupar los primeros lugares dentro de los productos exportados y pasó a representar únicamente el 7.5% de las ventas al exterior. El MICI atribuyó este comportamiento al impacto generado por la huelga bananera y a la salida temporal de operaciones de Chiquita Panamá, factores que afectaron de manera directa la producción y las exportaciones del rubro. Mientras tanto, los camarones congelados encabezaron las exportaciones nacionales con una participación de 13.3%, seguidos por el aceite de palma en bruto, que alcanzó el 7.7%. Estas cifras reflejaron la pérdida de dinamismo que experimentó el sector bananero a raíz de la crisis y reforzaron la necesidad de impulsar su recuperación.

Retorno

Precisamente, uno de los indicadores más visibles de este proceso de reactivación se produjo en julio de 2026, cuando las bananas Chiquita producidas en Panamá volvieron a comercializarse en supermercados europeos. El anuncio fue realizado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien compartió un video grabado en un establecimiento comercial de Ámsterdam, Países Bajos, mostrando nuevamente el producto panameño en los anaqueles. El funcionario aseguró que el retorno del banano panameño a Europa constituye una evidencia concreta de que la estrategia de recuperación impulsada por el Gobierno Nacional y la empresa está comenzando a generar resultados. Según afirmó, el regreso del producto a los mercados internacionales es producto del diálogo, el trabajo conjunto y el compromiso asumido para rescatar una actividad fundamental para la economía nacional. Dentro de las metas trazadas para esta nueva etapa, el Gobierno proyecta exportar alrededor de 11 millones de cajas de banano durante 2026 y alcanzar los 15 millones de cajas en 2027. Además, estima que la recuperación permitirá preservar más de 6.000 empleos vinculados directamente a la actividad bananera en Bocas del Toro.

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