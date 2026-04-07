Exportaciones de Panamá se desploman al inicio de 2026: Perspectivas, retos y oportunidades

En el ámbito de los mercados de destino, se registra un fenómeno inédito: un virtual empate en el primer lugar entre Estados Unidos y Taiwán, ambos con el 13.5% del total exportado. Esta paridad rompe la tendencia previa, pues Intelcom subraya que 'en el acumulado de los años 2023 a 2025, Estados Unidos había sido el principal destino de nuestras exportaciones'. El resto de la lista lo componen la Zona Libre de Colón (11.1%), India (7.6%) y Costa Rica (6.3%), mientras que Países Bajos se ubica en el sexto lugar con un 6.0%. Otros mercados relevantes incluyen Tailandia (3.6%), España (2.7%), Guatemala (2.4%) y Colombia (2.3%), grupos que en su totalidad 'acreditaron el 68.9% de las exportaciones registradas panameñas'.Sobre la dinámica de comercialización, el 67.5% de los envíos se realizaron hacia países con acuerdos comerciales vigentes, mientras que el 63.2% se dirigió a naciones fuera de bloques comerciales específicos. Entre los bloques regionales, el Mercado Común Centroamericano (MCCA) lidera con un 13.5%, seguido por la Unión Europea (11.6%), la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) (8.5%), la Comunidad del Caribe (Caricom) (2.0%) y la Asociación Europea de Libre Comercio (1.3%). En términos logísticos, el 62% del volumen acumulado se despachó por vía marítima.