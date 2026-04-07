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Exportaciones de Panamá se desploman al inicio de 2026: Perspectivas, retos y oportunidades

Los camarones congelados, el principal bien de la canasta exportadora panameña
Los camarones congelados, el principal bien de la canasta exportadora panameña
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 08/04/2026 00:00
Las exportaciones totales caen 9.8% en el primer bimestre, equivalente a $20.1 millones menos con respecto al mismo período del 2025. El camarón y la teca sostienen la oferta nacional, pero el banano retrocede. El MICI apuesta por productos ‘a la medida’ y servicios modernos

El panorama del comercio exterior panameño durante el primer bimestre de 2026 refleja las complejidades de una economía que busca estabilidad en medio de un entorno global volátil. Según las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), a través de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom), las exportaciones totales de Panamá sumaron $185.4 millones hasta febrero del 2026. Este resultado representa una caída de 9.8%, equivalente a $20.1 millones menos con respecto al mismo período del 2025, cuando la facturación alcanzó los $205.5 millones.

Al desglosar este comportamiento, el informe técnico detalla que, del total exportado, “$132.2 millones corresponden a exportaciones de bienes registrados y $53.2 millones a exportaciones de valor agregado desde regímenes especiales”, los cuales incluyen las zonas francas y el Área Económica Especial Panamá Pacífico.

Principales productos

Específicamente, el segmento de bienes registrados experimentó una contracción interanual del 14.4%, lo que significa una diferencia negativa de $22.5 millones frente a los $154.7 millones logrados el año anterior. No obstante, Intelcom matiza este descenso señalando que el desempeño actual mantiene una tendencia de crecimiento a largo plazo, posicionándose como el “segundo mejor registro histórico para el periodo enero-febrero desde 2010”.

En cuanto a la estructura de la canasta exportadora, el análisis por fracciones arancelarias revela movimientos significativos en el ranking de productos. “Los camarones congelados se mantuvieron como el principal bien de la canasta exportadora panameña, seguido por la teca en bruto, la chatarra, medicamentos y aceite de palma en bruto”, detalla el reporte.

Un cambio notable se observa en el sector frutícola: “el banano, afectado por la huelga laboral del año pasado, cae al sexto lugar”, una posición inusual para un rubro históricamente dominante.

El “top 10” lo completan productos con un desempeño destacado como las sandías, otros desperdicios metálicos y los atunes de aleta amarilla. Juntas, estas diez fracciones arancelarias representan el 52% de las exportaciones registradas del país.

Desde la perspectiva de los capítulos del Sistema Armonizado, los rubros líderes fueron pescados y crustáceos con un 23.1%, seguidos por frutas (10.7%), fundición, hierro y acero (8.8%), grasas y aceites (6.8%), productos farmacéuticos (6.6%), madera y sus manufacturas (6.5%) y bebidas (3.8%). Intelcom observa en este punto “una estructura muy distante a la de hace 1 año con las frutas en segundo lugar”.

Mercado

En el ámbito de los mercados de destino, se registra un fenómeno inédito: un virtual empate en el primer lugar entre Estados Unidos y Taiwán, ambos con el 13.5% del total exportado. Esta paridad rompe la tendencia previa, pues Intelcom subraya que “en el acumulado de los años 2023 a 2025, Estados Unidos había sido el principal destino de nuestras exportaciones”.

El resto de la lista lo componen la Zona Libre de Colón (11.1%), India (7.6%) y Costa Rica (6.3%), mientras que Países Bajos se ubica en el sexto lugar con un 6.0%. Otros mercados relevantes incluyen Tailandia (3.6%), España (2.7%), Guatemala (2.4%) y Colombia (2.3%), grupos que en su totalidad “acreditaron el 68.9% de las exportaciones registradas panameñas”.

Sobre la dinámica de comercialización, el 67.5% de los envíos se realizaron hacia países con acuerdos comerciales vigentes, mientras que el 63.2% se dirigió a naciones fuera de bloques comerciales específicos. Entre los bloques regionales, el Mercado Común Centroamericano (MCCA) lidera con un 13.5%, seguido por la Unión Europea (11.6%), la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) (8.5%), la Comunidad del Caribe (Caricom) (2.0%) y la Asociación Europea de Libre Comercio (1.3%).

En términos logísticos, el 62% del volumen acumulado se despachó por vía marítima.

Proyecciones frente a choques externos

Este desempeño negativo ocurre en un contexto de choques externos que incluyen políticas arancelarias, la situación de los puertos panameños, la guerra en el Medio Oriente, la volatilidad en el precio de los combustibles, entre otros. Eric Dormoi, director Nacional de Promoción de las Exportaciones del MICI, reconoció el impacto de estos factores externos: “los costos logísticos sí se han subido muchísimo”, afirmó.

Dormoi explicó que la estrategia del ministerio es “monitorear para ver cómo está la situación, qué oportunidades hay y seguir trabajando para consolidar la oferta panameña”.

A pesar de la incertidumbre, Dormoi mantiene una visión optimista sobre la capacidad de atracción de la región. “Pienso que cuando hay mucha incertidumbre, como la que está ocurriendo ya en el Medio Oriente y a nivel mundial, los inversionistas buscan áreas donde haya más paz. Entonces Panamá y la región puede ser muy atractiva para esos inversionistas. Así que tenemos que ver eso como un plus”, subrayó. Además, identificó un auge en los “servicios modernos”, citando ejemplos de exportación de videojuegos hacia Japón y soluciones de inteligencia artificial.

Respecto a las presiones inflacionarias en el transporte logístico, Dormoi fue enfático: “definitivamente, con todo este tema de falta, quizás vaya a haber faltante de equipos, contenedores, quizás vaya, definitivamente a subir el costo del flete”. Bajo estas condiciones, el director del MICI se mostró pragmático sobre las metas para el presente año: “Yo quedaría satisfecho si vendemos lo mismo que el año pasado. Ahorita hay tanta incertidumbre que hay muchas variables que es difícil de ver, pero tenemos que sostener”.

Por otro lado, a finales de marzo 2026, en la Expocomer, Nahuel Oddone, jefe de la Unidad de Comercio Internacional e Industria de la Sede Subregional México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), hizo una lectura contrastada sobre las estadísticas recientes, en la que destacó a Panamá como el segundo país con mayor crecimiento en exportaciones en América Latina, solo por detrás de Guyana.

Oddone explicó que el repunte previo de Panamá no respondió a un cambio estructural, sino a factores coyunturales como la autorización para exportar más de 8,000 toneladas de cobre almacenadas tras el cierre de la mina en Donoso en 2023. “Ese movimiento alteró fuertemente la balanza comercial, pero no implica un cambio en la canasta exportadora del país”, enfatizó. Ante la ausencia de este efecto en 2026, el especialista advirtió que el país debe prepararse para un año “sin efecto cobre”, lo que obliga a fortalecer la resiliencia frente a choques climáticos y operativos.

Finalmente, aunque los informes de la Cepal y el MICI coinciden en que la base real de la economía sigue ligada a los servicios logísticos y financieros, Dormoi insiste en que la oportunidad de Panamá reside en la especialización: “Nuestra oportunidad es de diseñar productos para exportación a la medida”. Mientras la auditoría minera avanza y la incertidumbre global persiste, el sector exportador panameño se enfoca en sostener sus rubros tradicionales, como la sandía y el banano, bajo la consigna de que “detrás de cada crisis hay oportunidades”.

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