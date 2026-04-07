Exportaciones de Panamá se desploman al inicio de 2026: Perspectivas, retos y oportunidades

El panorama del comercio exterior panameño durante el primer bimestre de 2026 refleja las complejidades de una economía que busca estabilidad en medio de un entorno global volátil. Según las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), a través de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom), las exportaciones totales de Panamá sumaron $185.4 millones hasta febrero del 2026. Este resultado representa una caída de 9.8%, equivalente a $20.1 millones menos con respecto al mismo período del 2025, cuando la facturación alcanzó los $205.5 millones. Al desglosar este comportamiento, el informe técnico detalla que, del total exportado, “$132.2 millones corresponden a exportaciones de bienes registrados y $53.2 millones a exportaciones de valor agregado desde regímenes especiales”, los cuales incluyen las zonas francas y el Área Económica Especial Panamá Pacífico.

Principales productos

Específicamente, el segmento de bienes registrados experimentó una contracción interanual del 14.4%, lo que significa una diferencia negativa de $22.5 millones frente a los $154.7 millones logrados el año anterior. No obstante, Intelcom matiza este descenso señalando que el desempeño actual mantiene una tendencia de crecimiento a largo plazo, posicionándose como el “segundo mejor registro histórico para el periodo enero-febrero desde 2010”. En cuanto a la estructura de la canasta exportadora, el análisis por fracciones arancelarias revela movimientos significativos en el ranking de productos. “Los camarones congelados se mantuvieron como el principal bien de la canasta exportadora panameña, seguido por la teca en bruto, la chatarra, medicamentos y aceite de palma en bruto”, detalla el reporte. Un cambio notable se observa en el sector frutícola: “el banano, afectado por la huelga laboral del año pasado, cae al sexto lugar”, una posición inusual para un rubro históricamente dominante. El “top 10” lo completan productos con un desempeño destacado como las sandías, otros desperdicios metálicos y los atunes de aleta amarilla. Juntas, estas diez fracciones arancelarias representan el 52% de las exportaciones registradas del país. Desde la perspectiva de los capítulos del Sistema Armonizado, los rubros líderes fueron pescados y crustáceos con un 23.1%, seguidos por frutas (10.7%), fundición, hierro y acero (8.8%), grasas y aceites (6.8%), productos farmacéuticos (6.6%), madera y sus manufacturas (6.5%) y bebidas (3.8%). Intelcom observa en este punto “una estructura muy distante a la de hace 1 año con las frutas en segundo lugar”.

Mercado

En el ámbito de los mercados de destino, se registra un fenómeno inédito: un virtual empate en el primer lugar entre Estados Unidos y Taiwán, ambos con el 13.5% del total exportado. Esta paridad rompe la tendencia previa, pues Intelcom subraya que “en el acumulado de los años 2023 a 2025, Estados Unidos había sido el principal destino de nuestras exportaciones”. El resto de la lista lo componen la Zona Libre de Colón (11.1%), India (7.6%) y Costa Rica (6.3%), mientras que Países Bajos se ubica en el sexto lugar con un 6.0%. Otros mercados relevantes incluyen Tailandia (3.6%), España (2.7%), Guatemala (2.4%) y Colombia (2.3%), grupos que en su totalidad “acreditaron el 68.9% de las exportaciones registradas panameñas”. Sobre la dinámica de comercialización, el 67.5% de los envíos se realizaron hacia países con acuerdos comerciales vigentes, mientras que el 63.2% se dirigió a naciones fuera de bloques comerciales específicos. Entre los bloques regionales, el Mercado Común Centroamericano (MCCA) lidera con un 13.5%, seguido por la Unión Europea (11.6%), la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) (8.5%), la Comunidad del Caribe (Caricom) (2.0%) y la Asociación Europea de Libre Comercio (1.3%). En términos logísticos, el 62% del volumen acumulado se despachó por vía marítima.

Proyecciones frente a choques externos