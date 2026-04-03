Exportaciones panameñas conquistan el Caribe: duplican su peso estratégico en 2025

Las exportaciones de Panamá hacia el Caribe han consolidado una trayectoria de crecimiento sólido y sostenido durante el año 2025, impulsadas por la apertura de nuevos nichos de alto valor y envíos constantes de productos industriales y pesqueros. Este dinamismo se refleja directamente en los indicadores oficiales: mientras que en 2024 el mercado caribeño representaba el 3,9 % de las exportaciones totales del país, para 2025 esta cifra se ha elevado significativamente hasta alcanzar el 8,3 %.

Este avance responde a una estrategia de promoción comercial liderada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), que ha facilitado a las empresas panameñas la identificación de demanda y la concreción de negocios mediante misiones comerciales y el fortalecimiento del sello Hecho en Panamá.

Sobre este desempeño, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que “el crecimiento de las exportaciones hacia el Caribe demuestra el potencial de nuestras empresas para competir con productos de calidad y valor agregado. Desde el MICI seguimos impulsando acciones concretas que permiten abrir mercados, generar negocios y fortalecer la presencia de Panamá en la región, entre ellas misiones, acompañamiento y el refrescamiento del sello Hecho en Panamá”.

En el ámbito industrial, la empresa Refrigeración Internacional S.A., ubicada en el distrito de Chepo y dirigida por su propietario y gerente general Hernando Llorente, ha logrado un posicionamiento estratégico en islas como Aruba y Puerto Rico, sumando a la fecha más de cinco contenedores exportados. Su operación más reciente consistió en el envío hacia Curazao de 51 neveras con puerta externa sólida destinadas a un fabricante de hielo. La compañía se distingue por el uso de tecnología amigable con el ambiente, incorporando sistemas de aislamiento y refrigerantes ecológicos que no afectan la capa de ozono, cumpliendo así con los estándares internacionales de bajo consumo energético.

Por su parte, el sector pesquero ha logrado penetrar segmentos de mercado de alta exigencia a través de la empresa Salvamar S.A., liderada por su gerente Digna Cedeño.

La compañía mantiene una exportación semanal de 1,500 kilogramos de pescado fresco —incluyendo variedades como pargo, cherna y dorado— hacia República Dominicana, tras haber realizado envíos previos a Aruba y Puerto Rico. Un factor diferenciador de esta operación es la logística empleada, ya que el producto no se exporta congelado, sino que se transporta por vía aérea bajo estrictas condiciones de refrigeración para garantizar su frescura y captar un segmento de mayor valor. Estos resultados, derivados de las misiones organizadas por el MICI entre 2022 y 2025, refuerzan la diversificación de la oferta exportable panameña, contribuyendo a la dinamización de la economía local y a la generación de empleo en sectores clave.