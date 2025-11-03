¿Fiestas sin alcohol? La tendencia que desafía al sector de entretenimiento

Las alertas son cada vez más evidentes, ya que miembros de la generación Z, aquellos nacidos entre 1997 y 2012, han decidido adoptar una postura más cautelosa respecto al alcohol, centrando su atención en su bienestar físico y mental. Un estudio realizado por <b>Berenberg Research</b> destaca que los jóvenes de esta generación consumen un 20 % menos de alcohol por persona que los <i>millennials </i>(nacidos entre 1981 y 1996)<i> </i>a la misma edad, lo que revela una clara tendencia a reducir el consumo de bebidas alcohólicas.Además, el 64 % de los jóvenes de la generación Z tiene la intención de continuar bebiendo menos que las generaciones anteriores a lo largo de su vida, lo que demuestra que esta tendencia no es un cambio pasajero, sino una decisión consciente y arraigada en sus hábitos.'Este cambio de actitud está impulsado por una mayor conciencia social sobre los riesgos del alcohol, la difusión de contenido educativo en redes sociales y las advertencias previas de organismos oficiales de salud sobre sus efectos nocivos', señaló el Dr. Omer Awan, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, a <b>Univisión</b>.