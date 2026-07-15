Gerente de la ZLC defiende la transparencia del régimen especial

La gerente general de la Zona Libre de Colón (ZLC), Luiza Napolitano, defendió la transparencia del régimen especial y aseguró que la institución trabaja en un comercio lícito, rechazando de forma categórica los señalamientos que vinculan al área comercial con actividades de contrabando.

“La Zona Libre de Colón tiene que quitarse ese nombre que le decían como un centro de contrabando, no lo es”, afirmó la funcionaria, recordando que desde julio de 2024 se mantiene una alianza con la Autoridad Nacional de Aduanas, lo que ha permitido implementar sistemas de trazabilidad y reforzar la seguridad en las operaciones.

También mencionó la modernización del sistema DMCE, que regula el comercio dentro de la zona franca, como parte de los esfuerzos para garantizar que las transacciones se desarrollen bajo estándares internacionales.

Las declaraciones de Napolitano se dan luego de que Jeffrey Hardy, representante de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) señaló que si bien la Zona Libre de Colón, una de las zonas francas más grandes del mundo, “puede facilitar el comercio legítimo, sigue siendo una puerta de entrada para la distribución de productos ilícitos en toda la región”.

TRACIT alertó que los limitados mecanismos de supervisión en la Zona Libre de Colón permiten que las redes criminales aprovechen el área para el ocultamiento, el reempaquetado y la reexportación de medicamentos, tabaco y falsificaciones ilícitos, por lo que pidió a las autoridades panameñas “medidas enérgicas” para acabarlo.

Napolitano, además, destacó que en 2025 se registraron 264 nuevas empresas, lo que representa un aumento del 52% respecto al año anterior. Este crecimiento, dijo, refleja la confianza y estabilidad que ofrece Panamá como plataforma logística y comercial.

“Si una empresa comete algún delito, se investiga y se pasa a las manos correspondientes. Nosotros no patrocinamos prácticas indebidas”, subrayó.

El presidente de la CCIAP, Aurelio Barría, por su parte, respaldó la modernización de la ZLC y la calificó como un activo estratégico para Panamá.

Subrayó que la zona franca genera miles de empleos y transacciones anuales por más de $28 mil millones, consolidándose como motor económico del país.

Respecto a que empresarios se podrían estar prestando a actividades ilícitas dentro de la ZLC, Barría destacó que el gremio mantiene controles internos con sus miembros, incluyendo la creación de una Oficina de Cumplimiento, certificaciones BASC e ISO 9001, y la integración tecnológica con la Autoridad Nacional de Aduanas.

Además, resaltó la coordinación con entidades como la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección General de Ingresos, así como el apoyo del Gobierno de Estados Unidos para fortalecer la capacidad de inspección.