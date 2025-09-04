Gobierno acumula $300 millones en deuda por subsidios de interés preferencial

También subrayó que no fue el MEF el encargado de proponer una reducción de la tasa subsidiada para que pasara de 4 % a 3,5 %, ya que todo fue una iniciativa trabajada dentro de la misma Asamblea. No obstante, sí reconoció que hubo las comunicaciones para analizar si era factible la reducción del porcentaje antes mencionado y extenderlo por dos años, que es lo que se está haciendo en estos momentos, porque el efecto era menor. El diputado Ernesto Cedeño, en este contexto, indicó que es de la teoría de mantener los mismos números de 4 % para ayudar a los panameños a adquirir una vivienda nueva. 'De esta forma, las personas sentirían un apoyo más efectivo y real del Estado', dijo. Sin embargo, el diputado Jorge Herrera, proponente del proyecto de ley 341, recordó que con la ley anterior quedó todo paralizado y no se llegó a un convencimiento entre la banca y la población sobre las tasas subsidiarias. Aun así, se encuentra a favor de que se proponga cambiar los porcentajes a 4 %, sólo si se garantiza que los panameños podrán acceder al beneficio de interés preferencial. 'La idea es garantizar que las personas puedan acceder a una casa digna, pero también entendiendo que el Estado tenga la capacidad de pagar las cuentas a los bancos', concluyó.