Gobierno autoriza remoción de material minero en Donoso y traslado fuera del país

El Gobierno Nacional oficializó este lunes 6 de abril la autorización para la remoción de material minero en Donoso, provincia de Colón, dando paso al inicio de su extracción y traslado fuera del país.

La medida, gestionada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), establece el marco que permitirá ejecutar acciones para eliminar condiciones consideradas de riesgo derivadas de operaciones mineras en la zona.

Con esta decisión, la empresa Cobre Panamá queda habilitada para iniciar el proceso de manejo del material, siempre que las acciones estén dirigidas a mitigar riesgos para el ambiente, la salud y la seguridad.

El instrumento define que estas intervenciones deberán responder a criterios técnicos y estar sustentadas en evaluaciones que determinen la existencia de condiciones peligrosas en el sitio.

Además, se establece que los costos de las medidas deberán ser asumidos por el operador responsable, quien también deberá implementar un Plan de Preservación y Gestión Segura que contemple acciones de remediación, cronogramas e indicadores verificables.

Entre las disposiciones, se incluye la posibilidad de autorizar la remoción, tratamiento, transporte y destino final del material, bajo mecanismos de control que permitan verificar su trazabilidad, desde su origen hasta su disposición.

También mantendrá facultades de supervisión, incluyendo inspecciones, auditorías y seguimiento periódico del cumplimiento de las medidas adoptadas.

El ministro del Mici, Julio Moltó, indicó este lunes que el documento se encuentra en su fase final dentro del MICI, lo que permitirá a la compañía iniciar el proceso de extracción y traslado del material fuera del país.

“Ya estamos para dar el paso, creo que entre hoy y mañana dentro del Ministerio de Comercio e Industrias debemos generar la resolución que permita que la compañía pueda iniciar a remover este material para poderlo sacar del país”, afirmó Moltó.

La decisión marca un nuevo avance en la gestión del material minero acumulado en el sitio, en medio del proceso que sigue el Ejecutivo respecto a la operación en esa zona del país.